Filipino Canadian Leylah Fernandez naipagtanggol ang Monterrey Open title

Ang ina ni Fernandez na si Irene Exevea ay anak ng mga Pilipinong imigrante samantala ang kanyang ama na si Jorge ay nag-migrate sa Canada mula sa Guayaquil, Ecuador.

Tinalo ng 19-anyos na dalaga mula sa Laval, Que., si Camila Osorio ng Colombia 6-7(5), 6-4, 7-6(3) noong Linggo upang manalo sa torneo sa Mexico sa ikalawang sunod na taon.

Ito ang pangalawang Women's Tennis Association (WTA) title sa karera ni Fernandez.

Ang Filipino Canadian ay natalo sa unang set sa isang tiebreak at bumawi pabalik sa pangalawa. Ang mahabang back-and-forth na third set, kung saan ang match ay nasuspinde ng 15 minuto dahil nawalan ng kuryente sa isang mahalagang sandali, ay nasaksihan ang paglaban ni Fernandez sa limang championship points bago napunta sa isang tiebreak.

PANOORIN l Fernandez nadaig ang namatay na kuryente, 5 match points para magwagi sa Monterrey Open:

Ang match ay tumagal ng dalawang oras at 52 minuto.

May mga pagkakataon sa ikatlong set kung saan parang matatalo na si Fernandez.

Ang fifth-ranked na si Osorio ay brineak ang serve ni Fernandez ng dalawang beses nang magsimula ang final set at mabilis na tumalon ang taga-Colombia sa 4-1 lead. Brineak din ni Fernandez si Osorio sa ikapitong game upang habulin ang lead ng kanyang kalaban na 4-3 at ginawang tie ang match sa 4-4.

Down ng 5-4, naka-survive si Fernandez sa kanyang unang match point upang puwersahin ang isang deuce, at naging tie na naman ang labanan. Ang muling nabuhayan na Filipino Canadian ay sinuntok ang hangin habang pumalakpak ang mga manonood.

Pagkatapos nito dumating ang ika-12 na match kung saan si Fernandez, na natalo 6-5, ay lumaban sa tatlong match points bago pansamantalang huminto ang match - na nasa isa na namang match point - dahil nawalan ng kuryente ang on-court screens at mga ilaw.

Nang magpatuloy ang match, napuwersa muli ni Fernandez ang isang deuce at dinala ang set sa isang tiebreaker, na kanyang pinanalo 7-3. Sa championship point, masyadong lumawak ang forehand ni Osorio at inihagis ng Filipino Canadian ang kanyang mga kamay sa ere bilang pagdiriwang.

Naipanalo ni Fernandez ang huling 10 matches sa Monterrey matapos masungkit ang titulo noong nakaraang taon.

Ang Filipino Canadian, na isang U.S. Open finalist noong nakalipas na taon, ay brineak ang Colombian ng dalawang beses sa 44 na minutong ikalawang set upang puwersahin ang ikatlong set kung saan nakataya ang kampeonato.

Si Fernandez who was cruising early sa unang set ay tila ganap na kontrolado na ang final match. Naipanalo niya ang 12 sa unang 16 points para manguna 3-0 at ma-extend ang lead kinalaunan sa 5-3.

Nag-serve sa opening set, ang 19 taong gulang ay brineak ni Osorio. Kalaunan ay binitawan niya ang tiebreaker.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.