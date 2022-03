Canada nag-anunsyo ng bagong sanctions laban sa mga Rusong indibidwal

Sampung indibidwal ang nadagdag sa sanctions list, ang kanilang mga pangalan ay iminungkahi ni Alexei Navalny, ang nakulong na pinuno at aktibista ng oposisyon ng Russia, ani Trudeau.

Tinarget ng sanctions ng Canada ang daan-daang opisyal sa rehimeng Ruso at ang mas maliit na bilang ng mga oligarko.

Nagkita sina Trudeau, British Prime Minister Boris Johnson at Dutch Prime Minister Mark Rutte sa Royal Air Force base kanluran ng London at pinag-usapan din ang dependency ng Europa sa langis at natural gas ng Russia.

Sinabi ni Trudeau na nagsimula nang maunawaan ng Europeans na ang Moscow ay isang hindi maaasahang partner.

Iminungkahi ni Johnson na ang paglipat ng dependency na iyon ay magkakaroon ng impact sa climate change targets, ngunit hindi ibig sabihin na inabandona ang mga layunin.

Sa kasalukuyan pinag-uusapan sa Estados Unidos ang pagba-ban sa langis ng Russia. Sinabi ni Johnson na isa itong aktibong diskusyon kasama ang allies.

Sinabi ni Rutte na ang untangling ng energy supplies ay kailangan gawin sa isang maayos na paraan.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.