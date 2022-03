Canada, U.K., Netherlands pinag-uusapan ang humanitarian na koalisyon para sa Ukraine

Ang dalawa ay nagkita sa officer’s mess sa ilalim ng isang larawan ni Queen Elizabeth sa Royal Air Force base sa Northolt, kanluran ng London. Ito ang isa sa mga pangunahing bases na nagtanggol sa United Kingdom noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig, at nag-usap sila tungkol sa kasaysayan nito bago itinuon ang pansin sa brutal at modernong digmaan na nangyayari sa Ukraine.

Ang Canada at ang United Kingdom U.K. ay nagkakaisa sa maraming bagay, ani Johnson, bago binigyang-diin na ang dalawang bansa ay partikular na nagkakaisa sa ating paninindigan laban sa agresyon ni [Russian President Vladimir] Putin sa Ukraine.

Sinabi ni Trudeau na lubos siyang nagagalak na kasama niya si Boris upang suportahan ang mga mamamayan ng Ukraine at panagutin ang Russia at manindigan para sa demokrasya sa buong mundo.

Ang dalawang pinuno ay naroroon din para sa pagdating ni Dutch Prime Minister Mark Rutte, na sasama sa kanilang pagpupulong ngayong Lunes.

Pag-uusapan ng tatlong pinuno ang proposal ni Johnson na lumikha ng isang humanitarian na koalisyon ng mga bansa, isang punto sa six-point plan ng United Kingdom U.K. upang tugunan ang krisis kung saan mas dumadami ang namamatay na mga sibilyan na nagbunsod ng malawakang outrage.

Trudeau dumating sa Europa para sa Ukraine-Russia talks:

Ngayong Lunes, kasunod ng panawagan mula sa Presidente ng France na si Emmanuel Macron, sumang-ayon ang Russia na buksan ang humanitarian corridors sa ilang lungsod sa Ukraine, kasama ang kapitolyo ng Kyiv, gayundin ang Kharkiv, Sumy at Mariupol, ang sinalakay na port community na nasa timog.

Gayunpaman, may isang kondisyon, ayon sa mapa na inilathala ng RIA, ang Russian news agency - ang ligtas na passage corridors ay papuntang Russia o ‘di kaya sa kakamping bansa nito na Belarus.

Inilarawan ng Ukrainian na gobyerno ang plano bilang isang ganap na imoral na stunt.

Gayunpaman, maaaring ito ay balewala rin dahil may ilang ulat na ang puwersa ng Russia ay patuloy ang pambobomba.

Ang limitadong ceasefire ay dumating matapos ang isang weekend kung saan libo-libong sibilyan na Ukrainians ay sinubukang takasan ang pambobomba ng Russia sa kanilang mga siyudad, ngunit napilitan na bumalik sa kanilang shelter matapos targetin.

Military assistance

Bukod sa humanitarian crisis, ang Canada, ang United Kingdom U.K. at ang Netherlands ay pag-uusapan ang dagdag na military assistance na ibibigay ng tatlong nasyon kaugnay ng mga armas.

Ang Canada ay sinisikap na magbigay ng anti-tank weapons, rocket launchers, grenades at iba pang non-lethal equipment. Dati na itong nagpadala ng machine guns, carbines, hand pistols at 1.5 milyon na round ng amunisyon.

Noong isang linggo, ang under-secretary ng defence ng Britanya, si James Heappey, ay sinabi sa House of Commons ng United Kingdom U.K. na ang Britanya ay magbibigay ng karagdagang package, ngunit tumanggi na pag-usapan ang mga detalye.

Ang North Atlantic Treaty Organization NATO , kasama ang Canada at United Kingdom U.K. , ay tinanggihan ang pagpapatupad ng isang no-fly zone sa Ukraine, at sinabi na maaari itong mauwi sa mapanganib na escalation ng digmaan at maaaring dalhin ang Western nations sa direktang komprontasyon sa mga pilotong Russo.

Gayunpaman, ang tatlong pinuno, ay nasa ilalim ng pressure na humanap ng alternatibo.

Estados Unidos, Poland, Ukraine planong isagawa ang fighter-jet swap habang nagbabala ang Russia laban sa foreign interference:

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.