Canada hinikayat ang Canadians na huwag bumiyahe sa Russia - at umalis kung posible

Ang updated travel advisory, na ipinost sa website ng gobyerno noong Sabado (bagong window), ay dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine.

Iwasan ang pagbibiyahe sa Russia dahil sa epekto ng labanan sa Ukraine, kasama ang limited flight options at restrictions sa financial transactions. Kung ikaw ay nasa Russia, dapat umalis ka na habang may commercial means pa na available, saad sa advisory.

Sinabi ng Global Affairs Canada sa isang pahayag noong Linggo na humugit-kumulang 1,197 Canadians ang gumamit sa isang serbisyo na nagrehistro sa kanila sa gobyerno na bumiyahe sa Russia o nasa loob ng naturang bansa ngayon - ngunit ang Global Affairs Canada GAC ay nagbabala na ang registration ay boluntaryo at ang bilang na iyon ay hindi kumakatawan sa buong bilang ng mga mamamayang Canadian sa bansa.

Ang advisory na ipinost noong Sabado ay binigyang-diin na dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine noong huling bahagi ng Pebrero, ang Canada at ang ibang bansa sa North America at Europa ay nagpataw ng sanctions sa Russian entities, kasama ang restrictions sa airspace.

Inilarawan din ng notice ang posibilidad ng limitadong consular resources at ang naipasang bagong batas (bagong window) sa Russia na maaaring magresulta sa pagkakakulong o iba pang mga parusa dahil sa pagbabahagi ng impormasyon na itinuturing na hindi totoo.

Nagbabala ang advisory laban sa pagtalakay sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine… pagbabahagi o paglalathala ng impormasyon kaugnay ng mga kasalukuyang pangyayari sa Ukraine at Russia… [at] pagdalo sa mga demostrasyon at malalaking pagtitipon. Ang ilang pangunahing mga network ng balita, kasama ang CBC, BBC, at CNN ay pansamantalang sinuspinde ang kanilang pag-uulat mula sa Russia.

Ang Estados Unidos ay inabisuhan din ang kanilang mga mamamayan noong Sabado na huwag bumiyahe sa Russia.

Ang update noong Sabado ay isang escalation mula sa babala na inisyu noong Lunes, kung saan hinikayat ng gobyerno ang Canadians na iwasan ang non-essential travel sa Russia.

Ang Canadians ay binalaan din ng gobyerno na iwasan ang lahat ng uri ng pagbibiyahe sa Ukraine.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.