Ontario magpapadala ng $11.5M sa Ottawa para sa negosyo, turismo matapos ang protesta

Ang ilang kalsada sa downtown core ng Ottawa ay sarada pa rin sa mga sasakyan dahil sa cleanup matapos ang mahigit tatlong linggo na demonstrasyon, na naganap mula noong huling weekend ng Enero hanggang sa Family Day long weekend (bagong window).

Ang mga alalahanin sa seguridad, pagsasara ng mga daaan, at mga mensahe na iwasan ang downtown ay nauwi sa pagsasara ng maraming negosyo (bagong window) habang bumabangon pa lang ang mga ito mula sa pinakahuling provincial capacity limits (bagong window).

Habang pinapaalis ng pulisya ang mga nagpoprotesta mula sa kapitolyo dalawang linggo na ang nakalipas, inanunsyo ng pederal na gobyerno ang $20 milyon (bagong window) para sa maliliit na negosyo na naapektuhan ng okupasyon - ang bawat isa ay maaaring makakuha ng $10,000.

Ang ilang business leaders sinabi na hindi pa rin ito sapat (bagong window).

Ngayong Biyernes, inanunsyo ng isang news release ang katulad na pondo na nagkakahalaga ng $10 milyon. Tulad ng pera na galing sa pederal, iko-coordinate ito ng Invest Ottawa at bibigyan ang maliliit na negosyo ng mga grant hanggang $5,000.

Ang pera para sa Ottawa Tourism ay mapupunta sa isang kampanya upang akitin ang mga tao na bumisita sa kapitolyo ngayong spring at summer, ayon sa news release.

Ang turismo ay may pangunahing papel sa recovery ng komunidad; sa short term, hinihikayat namin ang Ottawans na suportahan ang downtown habang ipinagpapatuloy namin ang aming tungkulin bilang isang nakakaengganyo, ligtas at inclusive na destinasyon, sabi ni Ottawa Tourism President and CEO Michael Crockatt sa naturang pahayag.

PANOORIN | Ang mga epekto ng Omicron closures at pagkatapos ang okupasyon:

Bumibisita si Ontario New Democratic Party NDP Leader Andrea Horwath sa Ottawa ngayong Biyernes upang hilingin sa probinsya na tapatan ang $20 milyon mula sa pederal na gobyerno (bagong window).

Mayroon ding isang class-action lawsuit (bagong window) na humihingi ng compensation para sa mga residente, manggagawa at mga negosyante mula sa mga nagprotesta at nagbigay ng donasyon sa crowdfunding campaigns.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.