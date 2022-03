[Ulat] Ano ang nahanap para mahalin ng isang Pinay ang maliit na lungsod ng St. Thomas?

Nagtatrabaho si Ruth Scott sa St. Thomas Elgin General Hospital mula noong 2019. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Dumating si Ruth Dancel-Scott sa lungsod ng St. Thomas anim na taon na ang nakalipas. Nasa mahigit singkwenta lang ang may lahing Pilipino na nakatira sa lungsod taong 2016 nang dumating si Ruth sa lugar batay sa datos ng Statistics Canada. Wala siyang kakilala noon maliban sa kanyang asawa na si Brent Scott.

Ikinasal sa Pilipinas sina Ruth at Brent Scott noong 2014. Muli silang ikinasal sa Canada noong 2017. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Wala akong kakilala. [Ang] asawa ko lang. Noong panahong iyon masaya na medyo kinakabahan ng konti kasi dati naman nag-a-abroad ako pero this time kasi mas malayo. Kampante naman ako kasi nandito 'yong asawa ko, sabi ni Ruth.

Lumaki sa St. Thomas si Brent. Lumipat kami sa St. Thomas noong ako ay apat na taong gulang. Limamput limang taon na ang nakalipas. Marami na ang nabago. Ang siyudad ay lumalaki. Dumami ng konti ang imprastraktura and ang mga ito ay ginawang moderno. Ni-refurbish din ang mga lumang gusali. Noong lumipat kami nasa 28,000 lang ang populasyon noon, sabi ni Brent.

Merong 42,840 katao na naninirahan ngayon sa St. Thomas batay sa 2021 census ng populasyon na inilabas ng Statistics Canada (bagong window) noong Pebrero. Maituturing na isang maliit na lungsod na may 35 square kilometers na sukat ang lupang nasasakupan. Pero mahaba ang kasaysayan ng lungsod na kilala sa bansag na Railway City.

Dalawa sa pangunahing atraksyon sa St. Thomas ay ang dating Canada Southern Railway Station na pinakamalaki sa mga naitayo sa Ontario noong 1870s at ang Elgin County Railway Station na isang museum na ngayon. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nagsimula ang paninirahan sa lungsod noong 1810 (bagong window). Ipinangalan ito kay Thomas Talbot na tumulong sa pagpapaunlad sa rehiyon noong ika-19 na siglo. Naging sentro ito ng Elgin County noong 1844, naging bayan noong 1861 hanggang sa naging siyudad na noong 1881 (bagong window).

Ilan sa mga riles na naitayo sa siyudad sa pagtatapos ng ika-19 na siglo at sa mga unang taon ng ika-20 siglo, ang lokasyon ay eksaktong pumagitna sa pagitan ng Detroit at Buffalo kaya naging mahalagang railway junction ang siyudad. Pagsapit ng taong 1914 may walong iba-ibang riles ng tren (bagong window) sa St. Thomas kaya tinawag itong ‘Railway Capital ng Canada.'

Ang mga train sa St. Thomas ay bahagi rin ng malungkot na local history sa lungsod nang sagasaan at mamatay si Jumbo, ang pamosong elepante ng sirkista na si P.T. Barnum, noong September 15, 1885.

Itinayo ang estatwa ng elepante na si Jumbo noong Hunyo 28, 1985 sa ika-100 taon ng kanyang pagkamatay. Nanatili itong isang simbolo sa lungsod ng St. Thomas. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Noong 1950s at 1960s humina ang railway services na pangunahing paraan ng transportasyon noon. Itinigil ang serbisyo ng tren sa London and Port Stanley Railways (bagong window) noong Disyembre 31, 1965. At sa mga sumunod na taon bumaba nang bumaba ang gumagamit sa serbisyo sa riles ng tren (bagong window) sa St. Thomas.

Ang St. Thomas Elevated Park na kinagigiliwan na pasyalan ngayon ay ang Canada Southern Railway (CSR) Kettle Creek Bridge noon, bahagi ng tatlong bridge ng Michigan Central Railroad (MCR) Kettle Creek Bridge, na naging daanan noon ng mahigit 50 na tren araw-araw mula nang maitayo ito noong 1929. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang mga parke naman sa lungsod ang isa sa pinaka-nagustuhan ni Ruth sa St. Thomas. Waterworks at Pinafore Park kasi meron na siya mga playgrounds at marami siyang mga activities for exercise. Doon ginaganap ang fireworks during Canada Day, masayang sinabi ni Ruth.

Ang Pinafore Park ay matatagpuan sa 95 Elm Street sa St. Thomas. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ayon kay Ruth isang tahimik na komunidad ang St. Thomas. Dumadami na rin ang mga Pilipino na lumilipat at naninirahan dito.

Nakasalamuha niya ang mga dumadating na Filipino international students sa isang eskwelahan sa lungsod na tinutulungan niya makahanap ng trabaho.

Aktibo si Ruth sa pakikipag-kumustahan sa social media groups para sa mga Pilipino ng kanilang komunidad at sa mga malalapit na siyudad.

Lumipat sa St. Thomas si Maria Fe Vargas matapos ang mahigit tatlong taon na paninirahan sa Sudbury, Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Nakilala naman ni Ruth si Maria Fe Vargas na kakalipat at wala pang isang buwan sa St. Thomas.

Peaceful, okay naman po ‘yong mga tao. Nag-a-adjust pa. Dati gusto ko mag-city, [pero] subukan ko muna sa countryside kung saan maganda. Parang feel ko dito. Maganda at saka peaceful. ‘Yong [malalaking] city crowded masyado, maraming tao, sabi ni Fe.

Ang St. Thomas ay very friendly, peaceful at isang matulungin na komunidad. Sana ma-enjoy mo ang paglilibot dito sa community namin, sabi ni Ruth, na isa ng Canadian citizen na nakatira sa St Thomas.

Si Ruth Dancel-Scott ay isang ganap na Canadian citizen na matapos aprubahan at manumpa siya sa isang seremonya araw ng Miyerkules, Pebrero 23. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang pagtulong para sa akin walang pinipiling lahi, basta kaya kong tumulong bukas-palad akong magbibigay ng tulong hangga't makakaya ko, ani Ruth.

Nahanap ni Ruth ang isang tahimik na lungsod na kanyang naging tahanan na sa kalahating dekada. Pero higit sa lahat umano ay maipagmamalaki niya ang pagtutulungan at pagdadamayan ng kanyang pamilya, mga Pilipino at maging ng ibang lahi sa kanyang komunidad.