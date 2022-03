Gobyerno hindi papayagan ang Rogers na bilhin lahat ng wireless business ng Shaw

Sinabi ni Industry Minister François-Philippe Champagne na siya ay nag-aalala tungkol sa $26 bilyon na proposed takeover ng telecom giant na Rogers na nakabase sa Toronto sa Shaw na nakabase sa Calgary.

Sinabi niya na hindi niya papayagan ang paglipat ng lahat ng wireless business ng Shaw sa Rogers dahil nagbabanta ito sa kompetisyon at gagawing mas mahal ang cellphone bills para sa Canadians.

Ang proposed acquisition ng Rogers sa Shaw ay kasalukuyang nasa ilalim ng review ng tatlong pederal na regulator.

Ito ay ang Innovation, Science at Economic Development Canada, gayundin ang Canadian Radio-television and Telecommunications Commission at ang Competition Bureau.

Ang proposed deal ay inanunsyo noong 2021, at sinabi ng Rogers na inaasahan nila na matatapos ito sa pangalawang quarter ngayong taon.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.