‘Hindi kami parte nito’: NATO tinanggihan ang Ukraine no-fly zone

Ang Ukraine, na dating Soviet republic, ay nais sumali sa European Union at Western military alliance na North Atlantic Treaty Organization NATO , ay hindi miyembro ng mga organisasyon na ito sa ngayon.

Hindi kami parte ng labanan na ito, at responsable naming tiniyak na hindi ito lalaki at kakalat beyond Ukraine, sinabi ni North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa isang news conference.

Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Western powers na ipatupad ang isang no-fly zone simula nang lumusob ang Moscow siyam na araw na ang nakalipas, ang Russia binobomba ang mga lungsod at dinala ang laban sa pinakamalaking nuclear plant sa Europa.

Naiintindihan namin ang desperasyon, ngunit naniniwala kami na kapag ginawa namin iyon [ang no-fly zone], mauuwi ito sa ganap na digmaan sa Europa, na kasangkot ang mas maraming bansa at mas maraming pagdurusa, ani Stoltenberg.

Ano ang nangyayari sa Ukraine?

Ang tanging paraan para ipatupad ng North Atlantic Treaty Organization NATO ang isang no-fly zone ay magpapadala ito ng war planes para barilin ang sa Russia, aniya, dagdag pa ni Stoltenberg ang peligro ng escalation ay magiging masyadong malaki.

Sumang-ayon ang allies na hindi dapat mag-operate ang North Atlantic Treaty Organization NATO planes sa Ukranian airspace o ang mga sundalo ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa teritoryo ng Ukraine.

Noong Huwebes, sinabi ni Zelensky na kung ang allies ay hindi pagbibigyan ang kanyang kahilingan para protektahan ang Ukrainian air space, dapat magbigay sila sa Kyiv ng mas maraming war planes.

Nagpadala ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization NATO ng armas sa Ukraine, ngunit hindi nagsagawa ng militar na aksyon na direktang maglalagay sa kanila sa isang digmaan laban sa Russia na may armadong nukleyar.

Sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na ipagtatanggol ng alliance ang bawat pulgada ng North Atlantic Treaty Organization NATO territory mula sa pag-atake. Ang atin ay isang defensive alliance. Ayaw natin ng labanan. Ngunit kapag dumating ang labana sa atin, tayo ay handa para rito, ani Blinken.

Mas maraming EU sanctions

Sa halip na isang military presence sa Ukraine, ang European Union countries — na karamihan ay North Atlantic Treaty Organization NATO members — ay sinabi na mas magpapatupad sila ng economic sanctions laban sa Russia.

Nasa Brussels para sa isang pagpupulong sa mga kasamahan sa North Atlantic Treaty Organization NATO at European Union EU , ang top diplomat ng grupo, si Josep Borrell, ay sinabi na ang lahat ng options ay nananatiling bukas ukol sa mga bagong sanction.

Gayunpaman, hindi malinaw kung ang 27-nation European Union EU ay magkakasundo sa mga eksaktong hakbang, dahil ang member states ay may dibisyon ukol sa pakikipagkalakalan sa Moscow at ang ilang bansa ay mabigat na umaasa sa Russian energy supplies.

Ikokonsidera natin ang lahat, ani Borrell sa mga reporter nang tanungin ukol sa posibleng suspensyon ng gas imports ng European Union EU mula sa Russia.

Sinabi ni Irish Foreign Minister Simon Coveney na ang ikaapat na round ng sanctions ay maaaring maapektuhan ang access ng mas maraming Russian banks sa SWIFT international transfer system, ang pagbabawal sa mga barko ng Russia na dumaong sa European ports at ang pagputol ng imports mula sa Russia.

Hinala ko rin na iba-ban namin ang ibang imports tulad ng steel, timber, aluminum at ang coal din, aniya.

Nag-i-import ang West ng humigit-kumulang $700 milyon US na halaga ng enerhiya mula sa Russia araw-araw, sinabi ng Eurointelligence think-tank.

Pinarusahan na ng Western powers ang Russia, kasama ang restrictions sa aktibidad ng central bank at sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ari-arian ng mga bilyonaryong oligarko.

Sa isang senyales na lumalaki ang peligro ng digmaan, may malaking apoy sa site ng pinakamalaking nuclear power station sa Europa na nasa Enerhodar, Ukraine, ang naapula ngayong Biyernes matapos ang isang labanan na naging sanhi ng pagkaalerto ng buong mundo.

Sinabi ng mga opisyal na ang Zaporizhzhia plant ay tumatakbo na ng normal matapos itong sakupin ng mga pwersang Ruso.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.