Ontario Deputy Premier Christine Elliott kinumpirma na hindi na siya tatakbo muli

Unang ibinalita ng CBC News ang pag-alis ni Elliott noong Huwebes.

Nagsilbi si Elliott bilang health minister mula nang umupo sa puwesto ang partido ni Ford na Progressive Conservatives noong 2018, na inilagay siya sa unahan ng pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 na pandemya.

Sa isang pahayag na inisyu ngayong Biyernes ng umaga, sinabi ni Elliott na nagdesisyon siya na hindi na tumakbo sa probinsyal na halalan matapos magnilay at kausapin ang kanyang pamilya.

Tumakbo ako noong 2006 dahil sa kagustuhan kong pagandahin ang kalidad ng buhay ng mga indibidwal na may special needs, ay gayundin ang may mental health challenges. Nakita ko ang gaps sa pag-aalaga at iyon ang naging motibasyon ko upang umaksyon, ani Elliott.

Sinabi ni Elliott na patuloy siyang magtatrabaho hanggang sa spring.

Ang anunsyo ay ginawa si Elliott na pangalawang senior member ng gabinete ni Ford na bumaba sa puwesto ngayong taon. Si Rod Phillips, na nagsilbi bilang minister ng long-term care, ay inanunsyo (bagong window) ang kanyang resignation noong Enero.

Muntik nang talunin ni Elliott si Ford noong 2018 Ontario PC leadership race (bagong window). Bagama’t mas maraming miyembro ang bumoto para sa kanya kaysa kay Ford (bagong window) sa kanilang head-to-head race sa ikatlo at final na balota, si Elliott ay natalo sa pamamagitan ng margin na isang porsyento sa mathematically complex na points system (bagong window) ng partido.

Ito ang ikatlong pagkakataon na nabigo sa leadership bid si Elliott matapos matalo kay Patrick Brown noong 2015 at napunta sa ikatlong puwesto noong 2019 nang pinili ng mga PC si Tim Hudak.

Si Elliott, isang abogado, na magiging 67 taong gulang sa susunod na buwan, ay naging MPP sa loob ng 13 taon. Siya ay unang nahalal noong 2006, ngunit iniwan ang politika sa loob ng tatlong taon matapos matalo sa 2015 leadership race.

Sa kanyang hiatus, ang dating premier na si Kathleen Wynne ay itinalaga si Elliott bilang unang patient ombudsman (bagong window) ng Ontario.

‘Inaabangan kung ano ang dadalhin ng susunod na chapter’

Sa pahayag na inisyu noong Biyernes, pinasalamatan ni Elliott ang mga healthcare worker.

Tayong lahat ay sinubukan ng COVID-19 pandemic, ngunit lalo na ang mga frontline healthcare worker. Gusto kong ipahayag ang lubos kong paghanga at pasasalamat sa lahat ng nagbigay ng pag-aalaga sa Ontarians bawat araw. Ginawa nila ito ng buong tapang, selflessly, at sa malaking expense sa kanilang sariling personal na buhay at sitwasyon, aniya.

Ako ay lubos na nagpapasalamat para sa journey ko sa public life at inaabangan kung ano ang dadalhin ng susunod na chapter.

Isang artikulo ni Mike Crawley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.