2nd round ng Russia-Ukraine talks nagresulta sa ligtas na daan para sa aid, evacuation

Lumaban ang puwersa ng Russia para kontrolin ang mahalagang energy-producing na lungsod sa katimugang bahagi ng Ukraine ngayong Huwebes at umusad ang kanilang plano na putulin ang Ukraine mula sa karagatan, habang ang isa pang round ng talks sa pagitan ng dalawang bansa ay nagbunga ng pansamantalang kasunduan upang mag-set up ng ligtas na daan sa loob ng Ukraine para ilikas ang mga mamamayan at maghatid ng humanitarian aid.