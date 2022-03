Canada nagpatong ng malaking taripa sa lahat ng Russian imports

Bilang parusa sa tinatawag ni Freeland na barbarong paglusob sa Ukraine, ang Canada ay nagpataw ng mataas na 35 porsyento na taripa sa lahat ng exports mula sa Russia at Belarus - isang bansa na ginamit bilang staging ground ng mga sundalong Ruso. Ang pagbabago na ito ay maaaring pigilan ang lahat ng trade sa pagitan ng Canada at ng dating Soviet bloc countries.

Pinatawan din ng Canada ng mga sanction ang dalawang pangunahing Russian oil at gas producers, ang Rosneft at Gazprom. Ang pagkilos na ito ay sumunod sa naunang desisyon na itigil ang lahat ng petroleum imports mula sa Russia.

Kasama ang dalawang pangunahing oil companies, pinarusahan na ng Canada ang mahigit 1,000 Russian individuals at entities ngayon.

PANOORIN | Ang refugee crisis sa Poland-Ukraine border ay mas lumala:

Sinabi ni Freeland na ang Canada at ang G7 allies ay nagpatupad na ng pinakamalakas na sanctions na ipinataw kailanman sa isang pangunahing ekonomiya. Sinabi niya na mas marami pa ang susunod sa darating na mga araw habang ang puwersa ng Russia ay patuloy na binobomba ang mga lungsod sa Ukraine ng mga rocket at missile.

Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para tiyakin na si President Putin at ang kanyang mga kasabwat ay magbabayad para sa kanilang matinding makasaysayang pagkakamali, ani Freeland. Hindi natin siya puwedeng payagan na magtagumpay and we will not.

Sinabi ni Freeland na ang mga aksyon ng West ay pinilay ang ekonomiya ng Russia.

Itinaas ng central bank ng Russia ang benchmark interest rate sa 20 porsyento - isang pagkilos na iwa-wipe out ang Russian savings at itutulak ang presyo ng lahat ng bagay pataas. Ang stock exchange ng bansa ay apat na araw nang isinara.

Ang dalawang pangunahing credit rating agencies, ang Moody’s at Fitch, ay dinowngrade ang utang ng gobyerno ng Russia sa junk status, na gagawing mas mahirap para kay Putin at sa kanyang rehimen na umutang ng anumang pera para pondohan ang kanyang war machine. Ang Russian currency, ang ruble, ay patuloy na bumababa mula nang sumiklab ang digmaan at ipinataw ang sanctions, bumaba ang value nito ng 30 porsyento laban sa U.S. dollar.

Ang economic costs ng barbarong war machine ng Kremlin ay mataas na at ito ay patuloy na tataas, ani Freeland. Gusto kong manunawaan ng liderato ng Russia na tayo ay magpapatuloy. May matinding willingness sa mga demokrasya sa daigdig na patuloy na dagdagan ang pressure.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.