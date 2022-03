Canada handang i-welcome ang ‘unlimited na bilang’ ng Ukrainians na tumatakas sa giyera

Sinabi ni Fraser na ang kanyang departamento ay lumikha ng bagong visa category na papayagan ang limitless na bilang ng Ukrainians na pumunta sa Canada upang mamuhay, magtrabaho o mag-aral sa loob ng hanggang dalawang taon. Ang mga tao na tatanggapin sa ilalim ng unique program ay magkakaroon ng open work o study permit at ang mga employer ay magiging malaya na i-hire ang maraming Ukrainians hangga't gusto nila.

Sinabi ni Fraser na ang pederal na gobyerno ay wine-waive ang karamihan sa tipikal na visa requirements ngunit ang mga aplikante ay kailangan pa rin magbigay ng biometrics at sumailalim sa background screening process bago umalis patungong Canada.

Sinabi ni Fraser na ang departamento ay handa para sa posibleng pagdagsa ng Ukrainians at mayroong biometric kits at personnel na handang tumulong sa mga magiging aplikante sa diplomatic posts sa Warsaw, Vienna at Bucharest at 30 pang ibang lokasyon sa Europa. Ang Canada ay wine-waive din ang fees para sa lahat ng Ukrainians na nais mag-avail sa programa.

New Democratic Party NDP nais alisin ng Canada ang visa requirement

Inanunsyo rin ni Fraser na ang gobyerno ay magpapakilala ng isang expedited path tungo sa permanent residency para sa Ukrainians na may pamilya sa Canada. Sinabi ng ministro na ang wider circle ng family members ay maaaring i-sponsor ang Ukrainians na gustong pumunta sa Canada sa isang mas permanenteng basis.

Ang ilang kritiko, kasama si New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh, ay nanawagan sa gobyerno na alisin ang visa requiremnet upang payagan ang Ukrainians na makabiyahe sa Canada na walang hadlang.

PANOORIN | Canada magpapakilala ng dalawang bagong pathways para sa Ukrainians na tatakas sa digmaan patungo sa bansa:

Nang tanungin ang posibilidad ng visa-free travel para sa Ukrainians, sinabi ni Fraser na ang pagbabago na iyon ay magre-require ng 12 hanggang 14 na linggo ng trabaho para ipatupad dahil ang IT systems ng departamento ay mangangailangan ng ilang renovations at ang airlines ay kailangan baguhin ang kanilang normal na proseso. Sinabi niya na ang sitwasyon ay urgent at walang ng oras para sa tatlong buwan na delay.

Sinabi rin ni Fraser na masinop ang pagsasagawa ng background checks sa lahat ng aplikante para matanggal ang anumang Russian collaborators. Sinabi niya na ang isang blanket visa waiver ay mangangahulugan na ang ilang tao ay maaaring makalusot, kasama ang mga taong kaalyado ng Russia na inatake ang puwersa ng Ukraine sa breakaway regions ng Donbas.

Bahagi ng isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.