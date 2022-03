Quebec malapit na tanggalin ang pagsusuot ng mask sa publiko

Ang ilang health measures ay tatanggalin na sa Marso 14, kasama ang pagpapakita ng vaccine passport para makapasok sa ilang mga venue.

Ito ay isang napakahalagang hakbang at maaari natin ipagmalaki ang ating mga nagawa, sabi ni Health Minister Christian Dubé sa isang pahayag. Gayunpaman, dapat tayong matuto na mabuhay kasama ang virus, na umiikot pa rin, at manatiling maingat.

Pagdating ng Marso 12, lahat ng pampublikong venues ay maaari na mag-operate sa 100 per cent capacity.

Ang mga restawran, tavern at casino ay puwede na mag-resume ng kanilang regular business hours na hindi ipinapatupad ang seating limits sa mga mesa. Ang pagsasayaw at karaoke ay papayagan na muli.

Ang pribadong seniors' residences ay hindi na kailangan magtago ng registry of visitors.

Timeline para sa paggamit ng mask

Iaanunsyo ng ministry ang eksaktong petsa sa ibang panahon kung kailan tatanggalin ang pagsusuot ng mask sa pampublikong lugar, depende sa epidemiological situation.

Ang pagsusuot ng mask, kahit na hindi na ito mandatory, ay parte ng arsenal na meron tayo upang mabawasan ang peligro ng transmission sa ilang sitwasyon, ani Dubé.

Ang tentative timeline para wakasan ang masking sa public spaces maliban sa pampublikong transportasyon ay ipapatupad na hindi lalampas sa kalagitnaan ng Abril, saad ng pahayag.

Ang huling serbisyo na magre-require ng mask ay public transit, pero ang requirement na iyon ay malamang tatanggalin na rin sa Mayo.

CNESST rule magbabago

Sinabi ng Health Ministry na ang mask ay patuloy na magiging required sa workplaces at health-care settings, tulad ng long-term care homes.

Nagbigay ang health and safety board (CNESST) ng Quebec ng mga detalye noong Miyerkules kung paano magbabago ang mga lugar ng trabaho, maliban sa health care.

Simula Marso 7, ang minimum physical distancing requirements ay bababa sa dalawang metro sa pagitan ng mga manggagawa.

Ang pagsusuot ng proper mask ay patuloy na magiging mandatory kung walang physical distancing, sabi ng board sa isang news release noong Miyerkules.

Mas marami pang pagbabago ang gagawin sa workplace health rules na hindi lalampas sa kalagitnaan ng Abril kasunod ang anunsyo ng public health. Sa panahon na iyon, ang pagsusuot ng mask sa workplace ay hindi ma magiging mandatory, ngunit magkakaroon ng exceptions. Ang mga manggagawa ay kailangan magsuot ng mask kapag tina-transport sa pamamagitan ng bus o eroplano.

Pagsapit ng Mayo at the earliest, ang masking mandate ay tatanggalin na sa workplace at kapag ang mga manggagawa ay tina-transport sa pamamagitan ng bus o eroplano.

Kahit na magbabago ang mandates, ang ilang mga taga-Quebec ay hindi mabilis na iaabandona ang kanilang mask.

Sinabi ni Emile Morand-Boucharlat, 17, na malamang magsusuot pa rin siya ng mask dahil pakiramdam niya ay mas ligtas siya rito.

Maganda na nakikita na natin ang pagtatapos nito, aniya. Wala naman ako pakialam sa ginagawa ng ibang tao basta’t wala silang COVID at hindi nila sinasadya na hindi magsuot ng mask.

Paggamit ng vaccine passports

Winelcome ni Vincent Marissal, Québec Solidaire health critic at MNA para sa Rosemont, ang balita na tatanggalin na ang restrictions, ngunit nanawagan sa gobyerno na i-justify ang paggamit ng vaccine passport. Hindi pa niru-rule out ng Quebec ang pagbabalik ng vaccine passport at mask mandates (bagong window) balang araw.

Humiling ako ngayong linggo ng isang scientific report sa usefulness ng tool na ito sa ating paglaban sa COVID-19, sabi niya sa isang pahayag. Kailangan natin magkaroon ng accurate picture ng effectiveness ng vaccine passport, na justified ng mahigpit na scientific criteria.

Hinikayat din niya ang gobyerno na ianunsyo ang pagwawakas ng state of emergency dahil, aniya, naging increasingly unjustifiable na ito.

Isang artikulo ni Holly Cabrera (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Sharon Yonan Renold.