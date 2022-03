Humanitarian crisis lumala, Ukrainians tumakas sa nakakatakot na realidad ng karahasan

Oras-oras, minu-minuto, mas maraming tao ang tumatakas sa nakakatakot na realidad ng karahasan, sinabi ni UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi sa isang pahayag. “Maraming tao ang na-displace sa loob ng bansa.”

Sinabi ni Grandi na kung hindi kaagad matatapos ang labanan, milyon-milyon ang tatakas mula sa Ukraine.

Napakabilis at lubhang nakakagulat, sinabi ni Danny Glenwright, pinuno ng charitable organization na Save the Children Canada, tungkol sa mass movement ng Ukranians palabas ng bansa.

Isipin mo, isang araw nag-aaral ang mga anak mo at may kaayusan sa kanilang buhay, aniya. Sa susunod na araw, gumising sila at kinailangan na kakarampot ang bibit at maglalakbay ng mahabang distansya sa napakalamig na kondisyon.

PANOORIN | Si Adrienne Arsenault ng The National nag-ulat mula sa Poland, kung saan maraming Ukrainians ang dumadating araw-araw sa paghahanap ng kaligtasan:

Sinabi ng UNICEF, ang United Nations children’s agency, na sa loob ng Ukraine 7.5 milyon na mga bata ang nasa mataas na peligro habang nag-e-escalate ang labanan.

Sa isang pahayag ngayong linggo, sinabi ni UNICEF executive director Catherine Russell na ang access issues sa ground at ang mabilis na nagbabagong kalagayan sa front lines ay ginawang mahirap ang pagde-deliver ng kritikal na mga supply at serbisyo.

Ang mass evacuation ay makikita mula sa Kharkiv, isang lungsod na may 1.5 milyon na tao kung saan ang mga residente ay desperado na tumakas mula sa nahuhulog na shells at bomba at nagsisiksikan sa train station ng siyudad at sumasakay sa mga tren na hindi alam kung saan sila pupunta.

Habang ang mga tangke at iba pang sasakyan ay natigil ng ilang araw sa labas ng kapitolyo ng Kyiv, ang labanan ay nagpatuloy sa maraming lugar sa buong Ukraine.

Ang pangalawang round ng pag-uusap na ang layunin ay wakasan ang laban ay maaaring maganap ngayong Huwebes sa Belarus - bagama’t ang dalawang panig ay kaunti lang ang common ground.

Handa kami na isagawa ang pag-uusap, ngunit ipagpapatuloy namin ang operasyon dahil hindi namin papayagan ang Ukraine na ipreserba ang kanilang military infrastructure na banta sa Russia, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, iginiit niya na hahayaan nila ang Ukranians na mamili ng gobyerno na dapat meron sila.

Sinabi ni Lavrov na ang West ay patuloy na binibigyan ng armas ang Ukraine, tine-train ang kanilang mga sundalo at nagtayo ng mga base doon upang gawing kuta ang Ukraine laban sa Russia - inulit niya ang claims na ito ng Russia para i-justify ang operasyon.

Ang Estados Unidos at allies iginiit na ang North Atlantic Treaty Organization NATO ay isang defensive alliance na hindi banta sa Russia. At natatakot ang West na ang pagsalakay ng Russia ay naglalayon na ibagsak ang gobyerno ng Ukraine at ilagay ang isa na mas palakaibigan.

