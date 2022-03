Toronto International Film Festival magkakaroon uli ng in-person events ngayong fall

Sinabi ng organizers na tampok sa ika-47 na edisyon ang 11 na araw ng screenings at events mula Setyembre 8 hanggang 18.

Kasama rito ang networking at celebratory gatherings na itinigil o tinanggal sa nakalipas na dalawang taon dahil sa pandemya.

Ibinalita ng organizers ang pagbabalik ng in-person film screenings, ang opening night party, ang industry conference, filmmaker dinners, industry networking events, press at programmers events at ang Toronto International Film Festival TIFF Tribute Awards gala.

Sinabi ng Toronto International Film Festival TIFF na ang kalusugan at kaligtasan ng mga staff, volunteer, guest at manonood ay nananatiling nasa ibabaw ng pagpaplano ng Toronto International Film Festival TIFF at ang festival ay patuloy na susunod sa COVID-19 protocols ng probinsya ng Ontario.

Bagong dagdag sa programming team

Ibinalita rin ng Toronto International Film Festival TIFF na limang film curators ang sasali sa programming team, kasama ang dating pinuno ng imagineNATIVE Film + Media Arts Festival sa isang bagong papel na pipili ng Indigenous-made na mga pelikula sa buong mundo.

Si Jason Ryle, na isang Anishinaabe producer at arts consultant mula sa Lake St. Martin, Man., ang nakakuha sa titulo na international programmer, Indigenous cinema sa Toronto International Film Festival TIFF .

Inilabas ng Toronto International Film Festival TIFF ang pahayag noong Pebrero 24 na mas marami pang detalye tungkol sa festival ang iaanunsyo sa mga darating na buwan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.