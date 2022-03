P.E.I. kukuha ng mga imigrante para punan ang mga bakanteng trabaho

Ang P.E.I. ay bahagi ng Atlantic Canada na nasa pinakasilangang bahagi ng bansa kung saan matatagpuan din ang probinsya ng Nova Scotia, New Brunswick at Newfoundland and Labrador.

Ang Occupations in Demand stream ay dinisenyo upang punan ang bakanteng mga posisyon tulad ng nurse aides, tourism accommodation housekeepers, truck drivers at construction workers, sinabi ni Economic Growth Minister Matthew MacKay.

Ang dating immigration programs ay hindi napunan ang mga butas na iyon sa labour market, ani MacKay.

Napaka-tight in scope, kaya mahirap mag-pivot sa ilan sa mga iyon. Marami sa mga industriyang ito ay hindi nahulog sa ilalim ng mga gap na iyon, kaya kinailangan namin na maging creative kung paano ito gagawin, aniya.

Nais namin gumawa ng mas nakapokus na approach sa mga industriya na talagang nahihirapang kumuha ng mga tao.

Iniulat ng construction industry na mayroon itong mahigit 1,000 na bakanteng trabaho, at sinabi ni MacKay na ang ilang tourism accommodations ay maaaring hindi magbukas ngayong taon dahil sa kakulangan ng staff.

Ang programa ay magiging employer driven, at sinabi ni MacKay na ang kanyang departamento ay magiging available upang i-assist ang employers sa pagkuha ng mga imigrante na papasok sa mga trabahong ito. Ang layunin, aniya, ay may naghihintay na full-time na trabaho para sa mga imigrante na ito.

May mga reklamo na ang sahod ay parte ng isyu sa job vacancies sa isla - ang Prince Edward Island P.E.I. ang may pinakamababang sahod sa bansa - ngunit sinabi ni MacKay na nagtatrabaho ang gobyerno upang siguraduhin na ang bagong immigration program ay hindi magiging tool upang manatiling mababa ang sahod.

Matibay ang premier tungkol dito, nais niya na ang bawat departamento ay magtrabaho patungo sa kung ano ang itsura ng isang liveable wage, aniya.

Ang mga imigrante ay nangangailangan ng minimum na high school diploma at dapat makapagsalita ng Pranses o Ingles. Ang tanging gastos kaugnay ng aplikasyon ay isang $300 na application fee.

Isang artikulo ni Kevin Yarr (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Kerry Campbell.