UN sumang-ayon sa paglikha ng global plastic pollution treaty

Naganap ang pag-uusap ng member states, kung saan kabilang ang Canada, sa loob ng mahigit isang linggo sa Nairobi upang sumang-ayon ang lahat sa outline ng kasunduan na pipigil sa pagtaas ng plastic pollution, isang environmental crisis na sumasakop sa kailaliman ng dagat hanggang sa tuktok ng kabundukan.

Nagpalakpakan ang mga opisyal ng gobyerno matapos pagtibayin ang resolusyon para lumikha ng isang legally binding plastic pollution treaty, na kailangan ma-finalize pagsapit ng 2024.

Gumagawa tayo ng kasaysayan ngayong araw at dapat mo itong ipagmalaki, ani Espen Barth Eide, ang presidente ng UN Environment Assembly (UNEA). Ang plastic pollution ay lumaki na bilang epidemic. Sa resolusyon na nabuo ngayon tayo ay opisyal na on track para sa lunas.

Ang resolusyon, na tinatawag ng UN Environment Assembly UNEA na pinakamahalagang environmental deal mula noong Paris accord, ay isinulat ang broad strokes at ang isang intergovernmental committee ay inatasan ngayon para i-negotiate ang binding treaty na magkakaroon ng ripple effects sa mga negosyo at ekonomiya sa buong mundo.

Ang anumang treaty na maglalagay ng restrictions sa plastic production, paggamit o pagdisenyo ay magkakaroon ng epekto sa oil at chemical companies na gumagawa ng raw plastic, gayundin sa consumer goods giants na nagbebenta ng libo-libong produkto na nasa single-use packaging.

Ito rin ay magkakaroon ng mahalagang epekto sa mga ekonomiya ng pangunahing plastic-producing companies, kasama ang Estados Unidos, India, Tsina at Japan.

Bagama’t ang United Nations U.N. officials ay nagkakaisa sa pagdiriwang tungkol sa kasunduan na magkaroon ng plastic treaty, may mga hindi pa rin pagkakasundo tungkol sa kung ano ang dapat kasama sa final pact, sinabi ni Franz Perrez ang ambassador para sa environment ng Switzerland.

May dibisyon sa pagitan ng mga ambisyoso at nais humanap ng solusyon at ang mga ayaw humanap ng solusyon para sa anumang dahilan, sinabi niya sa isang news conference sa Nairobi noong Martes.

Napakalaki ng suporta ng publiko para sa United Nations U.N. treaty sa plastic pollution, ayon sa IPSOS poll na inilabas ngayong buwan, at ang mga delegado ay dali-daling nagdiwang kung ano ang nakamit nila sa Nairobi.

Ito ay katapusan pa lang ng pagsisimula, madami pa tayong tatrabahuhin, ani Monica Medina, ang pinuno ng delgasyon ng Estados Unidos. “Ngunit ito ang simula ng pagtatapos ng salot na dulot ng plastic waste sa planetang ito."

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.