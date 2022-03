169 potensyal na libingan nakita sa site ng residential school sa hilagang Alberta

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Sinabi ng Kapawe'no First Nation, na nasa humigit-kumulang 370 kilometro hilagang-kanluran ng Edmonton na gumamit sila ng isang specialized drone para maghanap ng ebidensya ng mga libingan sa dating Grouard Mission site.

Pinangunahan ng archeology department sa University of Alberta ang proyekto sa pagsisikap na matulungan ang komunidad na kolektibong maghilom.

Ang residential school, na kilala bilang St. Bernard Mission School, ay ibinukas ng Simbahang Katoliko noong 1894 at tumakbo hanggang 1961.

Narinig ng Truth and Reconciliation Commission ang testimonya mula sa mga survivor tungkol sa seryosong pang-aabuso at manual labour sa eskuwelahan.

Naitala ng National Centre for Truth and Reconciliation ang pagkamatay ng 10 estudyante doon.

Available ang suporta para sa sinumang apektado ng kanilang karanasan sa residential schools o ng mga pinakahuling balita. Ang national Indian Residential School Crisis Line ay itinaguyod upang magbigay ng suporta sa mga dating estudyante at sa mga naapektuhan.

Maaaring i-access ng mga tao ang emotional at crisis referral services sa pamamagitan ng pagtawag sa national crisis line na bukas 24 oras: 1-866-925-4419.

Bahagi ng artikulo ni Daniela Germano (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Kelly Geraldine Malone.