Bank of Canada itinaas ang interest rate sa 0.5%

Ito ang unang pagkakataon na itinaas nito ang rate mula 2018.

Inaasahan na magpapatupad ang central bank ng isang serye ng maliliit na interest rate hikes ngayong tao habang sinusubukan nito na kontrolin ang inflation na umakyat sa pinakamataas na punto sa nakalipas na dekada (bagong window).

Naaapektuhan ng rate ng Bank of Canada ang nakukuhang rate ng mga Canadian sa mga bagay tulad ng mortgages, lines of credit at mga savings account sa kani-kanilang mga bangko.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na nagpapakita ng pagtaas ng rate ng Bank of Canada mula Enero 2018 hanggang Enero 2022. Litrato: CBC

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.