[Ulat] Produktong agri-food, pampalasa ilan sa malakas na tinatangkilik sa Canada

Kaya naman dumadami sa isang tindahan sa lungsod ng London sa Ontario ang mapagpipilian na mga produkto na galing pa sa Pilipinas.

Ayon kay Alvin Bongay, manager ng London Asian Foods, tumataas ang bilang ng kanilang kostumer na karamihan ay mga Pilipino. Kada buwan lumalaki kami. Sabihin natin 5 per cent sa mga pumupunta [dito] ibang lahi gaya ng mga Puti, Indian, Black, Vietnamese. Karamihan sa kakanin nagustuhan nila, sabi ni Alvin.

Binuksan ng pamilya ni Alvin Bangoy ang isang tindahan kung saan mabibili ang iba't-ibang processed foods mula sa Pilipinas. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang alamang at bagoong na mga binebenta na prosesong pagkain ang hinahanap-hanap ng mga mamimiling Pilipino sa kanyang tindahan.

Makakapili ang mamimili ng kulay pula, dalandan o berde na dried seaweeds sa tindahan. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Mabibili rin sa tindahan ang dried seaweed na sangkap para sa paggawa ng gulaman.

Sa Toronto pa umaangkat ng suplay na mga paninda si Bongay mula sa isang distributor.

Sa taya sa tanggapan ng Philippine Consulate General sa Toronto nasa 400,000 ang may lahing Pilipino ang naninirahan sa lalawigan ng Ontario.

Inamin ni Trade Commissioner Benedict Uy, sa Philippine Post ng New York at Toronto, na nakatali sa market force ang demand sa mga produktong processed na pagkain, agri-foods at resource-based products.

Ang Philippine Post sa Toronto ay magiging saklaw na sa jurisdiction na pagsisilbihan ni Trade Commissioner Benedict Uy ng Philippine Consulate sa New York simula sa buwan ng Marso 2022. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Ang dried seaweeds at mga pampalasa ang ilan lang sa mga ipinagmamalaki na produktong ini-export mula sa Pilipinas.

Ang seaweeds o carrageenan ay patuloy pa na pinapalago ang produksyon sa Pilipinas ayon kay Trade Commissioner Benjamin Uy. In general sa buong North America, ipo-promote pa rin natin siya. Kasi ang challenge lang diyan sa seaweeds o carrageenan ang customer-base kasi niyan hindi diretso sa mga consumer supermarket. Ang kostumer natin diyan is usually industrial or commercial companies who make their own products like gelos, desserts at iba pa, ani Uy.

Ang seaweeds ay ginagamit din bilang sangkap sa paggawa ng gamot, pagkain ng mga alagang hayop, abono at maging sa mga produktong pampaganda.

Pang-apat ang Pilipinas sa mga nangungunang bansa na malaking exporter ng seaweeds at seaweed-based hydrocolloids sa buong mundo kasunod ng China, Korea at Vietnam noong 2019.

Ang Pilipinas ay kumita ng US$252 million batay sa datos na inilabas sa isang Seaweed Innovation Forum ng Food and Agriculture Organization of the United Nations noong Mayo 2021. Sa ngayon 'yong market forces sa market companies natin na umaangkat masaya na sila sa sitwasyon. Nagagawa na nila ang mag-export sa kanilang kliyente. Pero siyempre kung meron tayong ma-refer na bagong kliyente na industrial para kumuha inire-refer natin sila sa mga producer, sabi ni Trade Commissioner Uy.

Buwan ng Hunyo noong nakaraang taon pinag-usapan nina Canadian Small Business, Export Promotion and International Trade Minister Mary Ng at Philippine Secretary of Trade and Industry Ramon Lopez kung paano palalakasin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa.

Isa sa kanilang pinagdiskusyonan ang dagdag pa na mga paraan kung paano pagandahin ang kalakal at pamumuhunan gaya sa mga industriya tulad ng cleantech, imprastraktura, kalusugan at agri-food.

Mayo 2015 pa nang magkaroon ng mga pag-uusap para maghanap ng mapagkakasunduan para sa bilateral free trade agreement ng Pilipinas at Canada.

Sa kanyang pagbisita sa Toronto kamakailan ay sinabi ni Trade Commissioner Benedict Uy na patuloy pa nilang inaasikaso ang magkaroon ng Free Trade Agreement ang Canada at Pilipinas. 'Yun ‘yong importante na susunod na hakbang, kasama sa mga Memorandum of Understanding, para ang mga produkto wala nang [ipapataw na] taripa at ang mga produkto sa Canada [makakapasok sa Pilipinas] na walang tariff. Kasama [na] ‘yong exchanges sa mga labor at mga tao, aniya.

Pero nakapokus ang Canada ngayon sa kabuuang pakikipag-ugnayang pang-ekonomiya sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kung saan miyembro ang Pilipinas.

Ang mga bansang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam ay ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).