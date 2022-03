Canada nag-anunsyo ng $100 milyon na humanitarian aid para sa Ukraine

Ang anunsyo ay ginawa ni Canadian International Development Minister Harjit Sajjan bilang tugon sa emergency na apela ng United Nations UN na makalikom ng US$1.7 bilyon para sa layuning ito.

Patuloy kaming nandito para sa Ukrainians. Ngayon, bukas at magpakailanman, itinuweet niya pagkatapos ipahayag ang balita sa pamamagitan ng isang videoconference sa United Nations Organization nang ilunsad ang inisyatiba.

Ang buhay ng mga bata sa Ukraine ay nasadlak sa kaguluhan. Sa halip na nasa paaralan, kailangan nilang sumilong sa mga bomb shelter. Ang kanilang mga palaruan ay naging mga lugar ng labanan. Natutulog sila ngayon sa sahig, ani Sajjan.

Ang kinatawan ng Canada sa Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) na si Rema Jamous ay nagpasalamat sa Canada sa pagbibigay nito ng kontribusyon sa kritikal na oras.

Ang giyera na inilunsad ng Russia laban sa Ukraine ay nag-displace ng 1 milyon sa Ukraine, at nagtulak sa higit 660,000 Ukrainians sa kalapit na mga bansa - Poland, Hungary, Slovakia at Romania - ayon sa Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.

Tinatantya ng United Nations UN na 12 milyong tao sa loob ng Ukraine at 4 na milyong refugee ang mangangailangan ng proteksyon sa mga darating na buwan.

Nasasaksihan natin kung ano ang maaaring maging pinakamatinding refugee krisis sa sa siglong ito sa Europa, sabi ni Filippo Grandi, ang UN High Commissioner for Refugees.

Ang mga Ukrainian refugee sa Poland noong Martes. Litrato: La Presse canadienne / AP/Visar Kryeziu

Tulungan ang mga umaalis at ang mga nananatili

Hangad ng United Nations UN na makalikom ng US$1.1 bilyon para matulungan ang 6 na milyong Ukrainians na nanatili sa kanilang bansa sa unang yugto ng tatlong buwan at US$550.6 milyon para matulungan ang mga refugee sa mga kalapit na bansa.

Ang unang halaga ay inilaan upang magbigay ng pagkain at tubig, suporta para sa pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo sa edukasyon at tulong sa pagtatayo ng mga shelter.

Ang pangalawa ay naglalayong magbigay ng tirahan, mga emergency relief item, tulong sa pera at kalusugan ng isip at psychosocial na suporta sa mga taong tumakas sa Ukraine.

Mula noong 2018, ang Canada ay nagbigay ng $50 milyon na international aid sa Ukraine, kabilang ang $35 milyon na tulong para sa pag-unlad.

Sa pagtatapos ng Enero, inihayag ng gobyerno ni Trudeau na nagbigay ito ng karagdagang humanitarian aid na $15 milyon sa mga ahensya ng United Nations UN at sa International Committee ng Red Cross.

Noong nakaraang Biyernes, inihayag din ng Canada na tatapatan nito ang mga donasyong ginawa ng Canadians sa Canadian Red Cross mula Pebrero 24 hanggang Marso 18, hanggang sa maximum na $10 milyon.

Masyadong maaga para i-resettle ang mga refugee, sabi ng United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR

Ayon kay Jamous, masyadong maaga para simulan ang resettling ng Ukrainians na tumakas sa kanilang bansa sa Canada. Ayon sa kanya, karamihan sa kanila ay umaasa pa rin na makakauwi kaagad kapag ligtas na itong gawin.

Samantala, ang mga lumikas sa loob at labas ng mga border ng Ukraine ay mangangailangan ng humanitarian aid dahil malamang ang kasalukuyang resources ay mauubos nang mabilis.

Tatalakayin ng United Nations High Commissioner for Refugees ang resettlement options sa mga bansa tulad ng Canada, at ipinaalala ni Jamous na ang demand ay higit sa supply mula sa mga gobyerno.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Agence France-Presse at La Presse canadienne.