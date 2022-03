Alberta aalisin halos lahat ng natitirang COVID-19 public health restrictions

Halos lahat ng pandemic public health measures ay tatanggalin sa probinsya ngayong araw, habang inilunsad ng gobyerno ng Alberta ang Step 2 ng kanilang reopening plan.

Noong Sabado, inanunsyo ni Kenney ang phased approach na magtatanggal sa mga paghihigpit (bagong window) - at mag-a-adopt ng endemic approach sa COVID-19 - ay magpapatuloy gaya ng pinlano.

Ang Step 2 ay magiging epektibo simula 12 a.m. ngayong araw na tumapos sa isang serye ng mga paghihigpit na ipinatupad upang pigilan ang pagkalat ng Omicron-driven fifth wave.

Ang natitirang school requirements, kasama ang cohorting, ay inalis na, kasama ang youth screening para sa entertainment at sports.

Ang limit sa kapasidad para sa lahat ng malalaking venues at entertainment venues, ang limit sa indoor at outdoor na pagtitipon at ang mandatory work-from-home mandate ay inalis na.

Ang provincial mask mandate ay tinanggal na rin. Gayunpaman, ang pagsusuot ng mask ay required sa ilang high-risk settings, kasama ang Alberta Health Services facilities, continuing care sites at public transit.

Ang masking rules sa Edmonton ay nanatiling intact. Maghaharap ang konseho ng siyudad sa isang espesyal na pagpupulong sa Marso 8 upang pag-usapan ang mask bylaw.

Ang isa sa kaunting restrictions na nanatili ay ang isolation requirement para sa COVID-19 cases.

Sinabi ni Kenney na ang probinsya ay nagtatrabaho upang makasulong sa pangatlong stage ng reopening plan kung saan ang mga tao ay hindi na required na mag-isolate kung mayroon silang COVID-19. Tatanggalin din ng hakbang na iyon ang COVID operational at outbreak protocols sa continuing care facilities.

Walang nakatakdang petsa para sa Step 3 ngunit sinabi ni Kenney na ang bawat stage ay nakasalalay sa hospitalization trends.

Ipinapakita ng provincial data (bagong window) na ang ICU hospitalizations ay bumaba sa loob ng mahigit dalawang linggo, habang ang bilang ng ICU admissions ay bumagsak.

Noong Lunes, may 1,224 katao na nasa ospital ang may COVID-19, kasama ang 83 na nasa intensive care.

Sa buong probinsya, ang ICU capacity, kasama ang dagdag na surge beds ay nasa 81 porsyento.

Kung wala ang dagdag na surge spaces, ang ICU capacity sa probinsya ay nasa 109 porsyento.

Iniulat ng Alberta ang 14 na bagong COVID-related deaths at 1,435 na bagong kaso noong Lunes, habang inilabas ng probinsya ang tatlong araw na datos mula noong weekend.

Sa kasalukuyan, naitala ang 3,912 deaths sa Alberta mula nang magsimula ang pandemya.

Mula noong Lunes, ang bilang ng mga aktibong kaso ay bumaba sa 10,000 sa unang pagkakataon.

Mayroong 9,188 na kilalang active cases sa probinsya, bagama’t kasama lamang sa numero na iyon ang lab-confirmed cases sa pamamagitan ng PCR testing. Ang availability ng PCR testing ay restricted.

Ang pitong araw na average para sa positivity rate ay naglalaro sa 22 porsyento.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.