3 tao arestado kaugnay ng pagpaslang sa 19-anyos na Pilipinong taga-Winnipeg

Si John Lloyd Barrion ay pinatay noong Peb. 15 habang nagtatrabaho sa Travelodge by Wyndham Winnipeg hotel sa Notre Dame Avenue.

Kinumpirma ng Winnipeg police noong Lunes sa isang news conference na kabilang sa homicide ang armed robbery na sinundan ng pamamaril.

Dalawa sa mga lalaki ang kinasuhan ng second-degree murder, ang isa naman ay kinasuhan ng manslaughter.

Si William Arthur Sampson, 37, ay inaresto noong Peb. 25 matapos isagawa ang search warrant sa kanyang tahanan sa Grant Park. Si Sampson ay kinasuhan ng second-degree murder at armed robbery using a firearm.

Si Ryan Jeron Smith, 40, ay inaresto noong Peb. 25 sa William Whyte neighbourhood at kinasuhan din ng second degree murder at armed robbery using a firearm.

Si Robert Gordon Francis, 37, ay inaresto noong Peb. 16 sa isang traffic stop sa Notre Dame Avenue at Isabel Street. Siya ay kinasuhan ng manslaughter at armed robbery using a firearm.

Lahat silang tatlo ay nakatanggap din ng iba pang dagdag na kaso.

Ayon sa pulisya ang pagnanakaw ay random at hindi kilala ng mga suspek si Barrion.

Ito ay isang napakalungkot na insidente… ang biktima, si John Barrion, ay minamahal ng kanyang komunidad. At siya ay nagtatrabaho, sinabi ni Const. Dani McKinnon sa mga reporter.

Ito ay hindi inaasahang pangyayari kung saan naganap ang pagnanakaw at siya ay binaril.

Noong Peb. 19, nagtipon ang grupo ng higit 200 katao sa isang vigil para kay Barrion sa labas ng beer vendor kung saan siya pinaslang. Ang vigil ay inorganisa ng isang Filipino watch group, ang 204 Neighbourhood Watch.

Nag-migrate ang pamilyang Barrion sa Winnipeg mula sa Pilipinas. Si John Lloyd ay nagtatrabaho sa beer vendor upang makapag-ipon ng pera para sa kolehiyo. Sinabi ng kanyang mga kaibigan na pangarap niyang maging isang chef.

Isinagawang aresto ikapitong homicide ng 2022

Nagbigay rin ng update ang Winnipeg police sa pagpaslang sa 22-anyos na si Jorden James Batemen.

Si Batemen ay natagpuan na sugatan sa kanyang tahanan sa Toronto Street, sa pagitan ng Sargent Avenue at Ellice Avenue, bago mag ala-una ng madaling araw noong Peb. 26.

Isinugod siya sa ospital na nasa kritikal na kondisyon ngunit namatay rin dahil sa kanyang injuries.

Si Jonathan Dakota Cree Chaske, 21, ay naaresto at kinasuhan ng second-degree murder.

Sinabi ng mga pulis na magkakilala ang dalawang kalalakihan at nagkaroon ng argumento bago ito nauwi sa saksakan.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.