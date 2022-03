Immigration Minister Fraser inanunsyo ang mga suporta para sa Ukrainians na nasa Canada

Nagdesisyon ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) na i-extend ang kanilang temporary status at mag-isyu ng open work permit para sa mga visitor, estudyante at manggagawang Ukranians na nasa bansa.

Alam daw ng departamento na magiging mahirap para sa kanila na umuwi sa Ukraine dahil sa giyera kaya pinadali ng Canada ang proseso upang sila ay manatili sa bansa.

Ibinalita rin ni Fraser na makakaasa ang Ukrainians na na-displace dahil sa Russian invasion na may mga hakbang pa na iniisip ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC para makarating sila dito sa Canada ng mabilis at ligtas.

Panoorin ang kanyang pahayag sa video na ito:

Isang video ng CBC News na isinalin ang caption sa Tagalog ni Catherine Dona.