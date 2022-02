Canada magpapadala ng anti-tank weapons systems, amunisyon sa Ukraine, ani Trudeau

Kahapon, inanunsyo natin na magpapadala tayo ng mga bagong shipment ng military supplies, kasama ang body armour, helmets, gas masks at night vision goggles, ani Trudeau. Ngayon inaanunsyo natin na susuplayan natin ang Ukraine ng anti-tank weapons systems at upgraded ammunition.

Sinabi ni Trudeau na ang Canadian Armed Forces ay magbibigay ng airlift support upang i-transport ang supplies, tutulong at magpa-participate sa iba pang North Atlantic Treaty Organization NATO efforts upang suportahan ang Ukraine.

Nanawagan ang mga opisyal ng gobyerno ng Ukraine at ang mga miyembro ng kanilang parlamento sa Canada at sa allies na mag-deliver ng mas maraming armas - kasama ang mga baril at anti-aircraft missiles - upang pigilan ang puwersa ng Russia mula sa pagkontrol sa mga pangunahing siyudad ng bansa.

Matapos ikondena ang Russia sa United Nations UN Human Rights Council sa Geneva, sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly na pupunta siya sa Poland sa Martes upang makipagkita sa kanyang counterparts sa Warsaw para siguraduhin na maisasagawa ang delivery ng maayos.

Ang papel ko dito ay siguraduhin na ang aid ay makakarating sa kamay ng Ukrainian soldiers na lumalaban para sa kanilang buhay at lumalaban para sa kanilang inang bayan, ani Joly. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nakakuha ako ng kasunduan mula sa Poland para siguraduhin na ang delivery ay magagawa sa pamamagitan ng kanilang borders.

Pinuri rin niya ang European Union noong Linggo dahil sumang-ayon ito na magpadala ng mga armas at iba pang aid sa hukbong militar ng Ukraine. Bumaliktad din ang Germany sa matagal na nitong paninindigan ukol sa lethal military aid sa pamamagitan ng pag-aanunsyo na magpapadala ito ng armas sa Ukraine.

Kaya nakakakita tayo ng isang malakas na pagkilos at nagagalak ako na parte ang Canada sa mga naunang bansa na nagpadala ng lethal aid dahil importante para sa mga tao na ipagtanggol ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang gawi ng pamumuhay at ang kanilang inang bayan, ani Joly.

Dalawang linggo na ang nakalipas nang sumang-ayon si Trudeau na magpadala sa Ukraine ng lethal equipment na nagkakahalaga ng $7.8 milyon, kasama ang handguns, machine guns, carbines at amunisyon. Hanggang sa puntong iyon, nagpadala ang Canada ng mga shipment ng non-lethal supplies, tulad ng mine detectors, medical kits at vests.

Samantala, noong Pebrero 22 nag-tweet si Defence Minister Anita Anand ng mga litrato ng pangalawang delivery ng lethal military aid sa Ukraine.

Bahagi ng artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.