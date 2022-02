Hindi na mandatory ang work from home, Quebec employers, staff naghahanda sa pagbabago

Ngunit kahit na ang remote na trabaho - para sa mga tao na kayang gawin ito - ay hindi na mandatory simula ngayong Lunes, hindi inaasahan na kaagad babalik sa kanilang mga opisina ang workforce ng Quebec.

Si Monica Dedich, na nagtatrabaho bilang senior manager para sa content at communications ng isang tech education company, ay sinabi na hindi siya nagmamadali na ipagpalit ang kanyang mesa sa bahay sa opisina at magtatrabaho pa rin sa bahay.

Sa araw-araw, sa totoo lang, hindi ko naramdaman na may kulang, sinabi niya nang inilarawan ang upside ng pagtatrabaho sa bahay kumpara sa tradisyonal na opisina.

Mas OK sa akin ito at para sa iskedyul ng aking pamilya, kaya para sa akin mas madali na ipagpatuloy ang oportunidad na ito.

Ang mandatory na pagtatrabaho sa bahay ay isa sa maraming pandemic rules na tinanggal ngayong linggo habang kumilos ang gobyerno ng Quebec sa kanilang plano na tanggalin ang karamihan sa COVID-19 restrictions pagsapit ng kalagitnaan ng Marso.

Matapos magtrabaho remotely sa loob ng halos dalawang taon, ang pagbabalik sa araw-araw na pagko-commute ay mahirap para sa maraming empleyado sa Quebec, ayon kay Marianne Plamondon, isang abogado na eksperto sa labour law.

Karamihan ng mga manggagawa na sanay na mag-work from home, nagtatrabaho mula sa kanilang cottages, nagustuhan na nila ito, aniya.

Ang mga employer ay walang choice kundi isulong ang isang formula na mas hybrid. Ang ganap na pagbabalik, limang araw sa isang linggo, 40 oras kada linggo sa trabaho, ay mahirap ipatupad kapag nakaya naman ng mga empleyado na manatiling produktibo kahit na nagte-telework.

Kinikilala ni Dedich na ang pagtatrabaho sa bahay ay hindi naman palaging isang smooth process, dahil nahirapan din siya noong una na pagsabayin ang trabaho sa gawaing bahay.

Ang linya na iyon ay less blurred na para sa akin ngayon, aniya.

“Mas aware na ako sa fact na, alam mo ‘yun, nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka pretty intensely, pretty hard araw-araw para sa iyong trabaho. Hindi mo kailangan na i-juggle lahat."

‘Ang pinakamahirap para sa akin ay ang mag-log off’

Para naman kay Laurence Pierre-Toussaint, walang kutulad ang pagtatrabaho sa opisina tulad ng pakikisalamuha sa kanyang mga katrabaho.

Dahil hindi na mandatory ang remote work, plano niya na mag-alternate sa pagitan ng pagtatrabaho sa bahay at sa opisina.

Tulad ng maraming Quebecers, nag-enjoy siya sa pagtatrabaho sa kanyang pyjama. Ngunit ang perks ng remote work ay natatapos rito, aniya, at umaasa siya sa pagbabalik sa office setting.

Nakikita mo ang iyong mga katrabaho, maaari kang makipag-usap sa kanila at hindi gumagamit ng Teams o Zoom at talagang naglu-look forward ako rito, ani Pierre-Toussaint na nagtatrabaho sa Frontier College.

Ang isa sa pinakamalaking challenge niya sa pagtatrabaho sa bahay, aniya, ay ang paglaban sa urge na magtrabaho bago at pagkatapos ng kanyang naka-iskedyul na oras.

Ang pinakamahirap para sa akin ay ang mag-log off. Pakiramdam ko I’m always on, aniya.

Ang paghihiwalay sa pagitan ng home life at work life ay mas mahirap para sa akin bagama’t ginagawa na natin ito ng dalawang taon.

