Ruble bumagsak habang hinarangan ng mga bangko sa mundo ang Russia kasama ang Canada

Ang paglusob ay sanhi ng volatility ng ekonomiya sa buong mundo, lalo sa sektor ng enerhiya, ngunit ang developments ngayong Lunes ng financial powers sa buong mundo ay isang pagtatangka na idirekta ang uncertainty sa ekonomiya ng Russia mismo.

Palakihin ang larawan (bagong window) Isang chart na ipinapakita ang pagbagsak ng halaga ng ruble laban sa U.S. dollar. Litrato: CBC / Pete Evans

Ang ruble ay bumagsak ng mahigit 30 porsyento matapos harangin ang mga bangko ng Russia mula sa SWIFT global payment system (bagong window), na nagbibigay ng isang secure na messaging system upang i-facilitate ang cross-border money transfers.

Bukod sa ibang mga bagay, ang sanctions ng Western nations ay para pilayin ang access ng Russian central bank sa mahigit $600 bilyon US in reserves at pigilan ang abilidad nito na suportahan ang ruble.

Pagputol sa access

Ang mga central bank sa buong mundo ay epektibong pinutol ang Russia mula sa kaban nito sa labas ng bansa, ang retail banks sa North America at Europa ay sumunod din dito sa pamamagitan ng paghinto ng pakikipag-negosyo sa kanila.

Inanunsyo ngayong Lunes (bagong window) ng gobyerno ng Canada na ang financial institutions ngayon “ay pinagbabawalan na pumasok sa anumang transaksyon sa Russian central bank."

Kung ang mga asset ng Russian central bank ay naging frozen at tumanggi ang mga bangko na makipagkasundo sa kanila, ang abilidad ng central bank na itaguyod ang halaga ng ruble sa pamamagitan ng pagbili rito ay lubhang limitado.

Itinaas ng Russian central bank ang key rate sa 20 porsyento mula sa 9.5 porsyento sa isang desperadong tangka na isalba ang bumabagsak na ruble at iwasan ang isang run sa mga bangko. Ngunit ang aksyon na ito ay hindi gumana, bumagsak ang ruble na kasing baba ng 119 laban sa U.S. dollar sa isang punto ngayong Lunes ng umaga.

Mas mababa ng humigit-kumulang a third mula kung nasaan ito noong nakaraang linggo, at higit na tatlong beses na mas mababa kung nasaan ito noong 2014, bago ang paglusob ng Russia sa Crimea.

Ang sovereign wealth funds, kasama ang Norway at Australia, ay inanunsyo ang kanilang plano na ibenta ang Russian investments. Ang Canada Pension Plan ay walang direktang investment sa Russia mula pa noong 2014, sinabi ng isang tagapagsalita sa CBC News.

Inanunsyo ng British oil giant na BP noong weekend na ibebenta nito ang 19 per cent (bagong window) stake sa Russian state-owned oil company na Rosneft. Ang hakbang ay inaasahang magko-cost sa British oil giant ng humigit-kumulang $25 bilyon, ngunit sinabi ni CEO Bernard Looney na ang nakakagulat na paglusob ay naging sanhi upang aming muling pag-isipan ang posisyon ng BP sa Rosneft. Kumbinsido ako na ang mga desisyon na aming ginawa bilang board ay hindi lamang ang tamang bagay na dapat gawin, ngunit pinagsisilbihan din ang pangmatagalan na interes ng BP.

Kahit ang Switzerland, na sikat dahil sa kanilang neutrality at banking secrecy laws, ay sumali sa pagharang sa Russia mula sa global banking system.

Kaakibat ang layunin na wakasan ang brutal na mamamatay na si Vladimir Putin sa pamamagitan ng internal collapse at pagtatalo sa pamamagitan ng paglikha ng critical mass ng internal opposition, ang targeted means upang makamit ang layunin na ito ay sumipa sa higher gear noong weekend, sinabi ni Scotiabank economist Derek Holt ukol sa aksyon, dagdag pa niya may humigit-kumulang 50 porsyento na tsansa ngayon na ang Russia ay malapit ng mag-default sa kanilang mga utang bilang resulta ng mga isinagawang hakbang.

Natutuwa ako ngayon na makita si Putin na seryosong na-miscalculate ang mga bagay habang ang allies ay nag-adapt noong weekend, sabi ni Holt. Marami pa ang puwede nilang gawin, ngunit ang pinakamalaking natitirang options are likely isa - tulad ng paghadlang sa suplay ng enerhiya ng Russia - na aabutin ng ilang taon.

Pag-aalala tungkol sa inflation

Ang mas mahinang ruble ay inaasahan na magiging sanhi ng paglobo ng inflation, na potensyal na ikagagalit ng mga Russian kung saan mase-stretch ang kanilang budget ng matataas na presyo. Dadagdagan din nito ang strains sa buong financial system ng Russia.

Sa ngayon, ang ruble ay nasa estado na malapit na sa free fall, sinabi ni Alex Kuptsikevich ng FxPro sa isang ulat. Sa isang punto sa mga susunod na araw, makikita natin ang limitasyon ng pagbagsak ng ruble, mula sa punto na sisimulan nito ang mabagal at mahirap na recovery. Ngunit halos hindi posible na matukoy ito.

Ang mga stock market sa buong mundo sold off dahil sa balita.

West tatanggapin ‘ang kaunting economic pain’

"Ito ay tungkol sa sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at ang mga pagbabago sa sitwasyon na magda-drive sa sentimiyento at direksyon ng merkado," ani Jeffrey Halley ng Oanda.

Kailangan tanggapin ni President Putin ngayon na ang Western powers ay handang tanggapin ang kaunting economic pain ngayon upang parusahan ang Russia.

Ngunit ang Ukraine conflict ay nagpatong ng uncertainty sa ibabaw ng iba pang mga alalahanin tungkol sa interest rates at inflation.

Iminungkahi ng U.S. Federal Reserve na tataasan nito ang short-term interest rates sa susunod na buwan sa pamamagitan ng pagdoble sa karaniwang increase, ang unang rate increase mula 2018. Inaasahan din na ang Canada ay tataasan ang kanilang benchmark interest rate sa Miyerkules, gaya ng binabalak.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press.