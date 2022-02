Canada magpapadala ng dagdag na $25M na protective military gear sa Ukraine

Kasama sa delivery ang mga helmet, body armour, gas masks at night vision gear. Sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly na siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang Polish counterpart upang i-deliver ang shipments sa pamamagitan ng bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization NATO .

“Ang Canada at ang kanyang mga kaalyado ay nagtutulungan upang i-equip ang Ukraine ng mga gamit na kailangan nila para lumaban. Narinig natin ang mga panawagan para sa dagdag na tulong, at ginagawa natin ang ating parte, ani Joly.

Nag-anunsyo si Joly sa isang press conference Linggo ng hapon kasama si Defence Minister Anita Anand.

Sinabi ni Anand na mahigit $7 milyon na lethal military aid ang naunang ipinangako ng Canada. Binigyang-diin ni Anand na ang combat mission upang tulungan ang Ukraine ay hindi pa napag-uusapan ng Canada o ng North Atlantic Treaty Organization NATO allies, kabilang ang Estados Unidos, bagama't pinapalakas ng North Atlantic Treaty Alliance NATO ang kanilang mga depensa sa rehiyon.

Hindi nire-rule out ni Anand ang pagbibigay ng karagdagang lethal military aid sa Ukraine.

Russia, Ukraine sumang-ayon na mag-usap

Ang anunsyo ay dumating isang araw matapos ang mabilis na developments sa digmaan, habang ipinag-utos ni President Vladimir Putin na ilagay sa high alert ang nuclear forces ng Russia.

Sa interview ng Rosemary Barton Live (bagong window) noong Linggo ng umaga bago ang anunsyo ng tulong, sinabi ni Joly na ang Ukraine ay hindi maaaring makipag-ayos sa isang kasunduan sa kapayapaan sa Russia sa ilalim ng matinding banta ng militar.

Naiintindihan namin ang kahalagahan ng diplomasya, ngunit at the same time, hindi maaaring makipagnegosasyon ang Ukraine na may baril na nakatutok sa kanilang ulo, ani Joly.

Nagkasundo ang mga opisyal ng Russia at Ukraine noong Linggo na magkita (bagong window) sa border ng Ukraine at Belarus para sa peace talks.

Sinabi ni Joly sa guest host na si David Cochrane na habang pabor siya sa negosasyon, siya ay "preoccupied" sa gap sa pagitan ng sinabi at ginawa ng Russia nitong mga nakaraang linggo.

Maghihintay tayo at aabangan kung ang pag-uusap ay magiging produktibo, ani Joly.

Tinuligsa rin niya ang aksyon ni Russian President Vladimir Putin noong Linggo na pataasin ang antas ng kahandaan ng mga puwersang nukleyar ng Russia.

Talagang nababahala ako tungkol sa irrationality ni President Putin. Ngunit sa palagay ko ang tanong ukol sa paggamit ng nuclear weapons sa sitwasyon na ito ay walang konsensya, hindi makatarungan. Ang kabaliwan na ito ay dapat huminto.

Nagpatuloy ang foreign affairs minister na gumamit ng matapang na pananalita na marka ng opisyal na tugon ng Canada noong nakaraang linggo, sinabi ng bansa na ang financial sanctions laban sa Russia ay sinadya upang sakalin ang kasalukuyang rehimen.

Noong Biyernes, nagpataw ng sanctions (bagong window) ang Canada laban kay Putin at sa kanyang malalapit na kaibigan, habang noong Sabado, pinutol ng mga bansa ang ilang Russian banks mula sa mahalagang SWIFT financial communications network. Isinara rin ng Canada at European Union ang kanilang airspace sa Russian carriers noong Linggo.

Ipinagbawal din ng European Union EU ang ilang pro-Kremlin media agencies, kasama ang RT at Sputnik. Sinabi ni Joly noong Linggo ng hapon na tinututukan na ni Heritage Minister Pablo Rodriguez ang isyu.

Lahat kami ay sang-ayon na ang RT ay isang problema at lulutasin namin ito, ani Joly.

Sa kabila ng tunggalian, sinabi ni Joly na ang Canada ay patuloy na magkakaroon ng diplomatikong presensya sa Russia.

Ang kailangan natin gawin ngayon ay ipagpatuloy na magkaroon ng ambasador sa Russia, dahil ang pagsilip ng pag-asa ay nakikita namin mismo sa mga Russian… na nagsasalita at inilalagay mismo ang kanilang sarili sa panganib laban sa Russian regime, aniya.

Noong bandang hapon ng Linggo, parehong inulit nina Joly at Anand ang opisyal na posisyon ng gobyerno na hindi dapat magbiyahe patungong Ukraine ang Canadians, ngunit ipinahayag na nakikisimpatya sila sa maraming tao na nais gawin ito upang protektahan ang kanilang ancestral home o tulungan ang mga kapamilya.

Nanawagan si Joly sa Canadians na makipag-usap sa mga kapamilya at kaibigan na nasa Russia upang salungatin ang inilarawan niyang makapangyarihang propaganda machine na nagbebenta ng falsehoods at kasinungalingan tungkol sa mga motibasyon at paglusob sa Ukraine.

Bahagi ng artikulo ni Christian Paas-Lang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay David Cochrane, Tyler Buist, The Associated Press at Reuters.