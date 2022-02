[Ulat] Pinoy IEN survey makakatulong sa proseso para maging nurse sa Canada: IFCNA

Ayon kay Integrated Filipino Canadian Nurses Association (IFCNA) President Jennifer Lopez wala pang mapagkukunan ng tiyak na bilang kung gaano karami ang nursing graduates at lisensyadong nurse sa Pilipinas ang nasa iba’t-ibang probinsya sa buong Canada ngayon. Hindi rin alam kung ano na ang estado ng kanilang pagpaparehistro bilang nurse sa Canada.

This is [a] chance to move forward again, sabi ni Lopez. How many are these? How many years of experience? And then you will now see and show to the government [that] this is how long the processes are and this is the shortage.

Aktibo si Jennifer Lopez sa kanyang adbokasiya para sa mga nursing graduates at internationally educated nurses na nais makabalik sa propesyon sa Canada. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang isang buwan na online survey ng Embahada ng Pilipinas sa Ottawa ay binuksan noong Pebrero 15. Ito ang magsisilbing pinagkaisang inisyatibo para suportahan ang Credentials Recognition in Canada CRC project ng consular posts sa Toronto, Calgary at Vancouver.

Sa pahayag ng konsulado sa Toronto nitong Martes isang komprehensibong hakbang umano ito para maalalayan ang mga nagtapos sa Pilipinas at ngayon ay gustong makabalik sa propesyon sa Canada. Ito 'yung para mapabilis ang pagpa-practice ng nursing profession ng mga graduate sa Pilipinas o internationally educated nurses. Kung paano matutulungan ang ating mga kababayan," sabi ni Consul General Orontes Castro. Kasi napaka-expensive para ka magiging nurse lalong-lalo na 'yung galing sa Pilipinas. Kasi pagka nagkaroon ng assessment parang kulang daw 'yung pag-aaral ng galing sa Pilipinas kaya ang nangyayari nagkakaroon ng bridging program.”

Isa sa mga ipinarating ni PCG Toronto Consul General Orontes Castro sa kanyang pakikidayalogo kay Member of Parlliament Scott Aichitson ang hiling ng mga internationally educated nurses sa Canada na tulungan matingnan ang proseso sa pagrehistro sa propesyon. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Mahalaga ang inisyatibong ito para kay Debbie Evangelista, isang Filipino nurse, na mahigit dalawang taon ng nagpoproseso para marehistro na nurse sa Ontario. Iba-iba kasi ang requirement kada province 'di ba? Siguro may kailangan baguhin sa processing system nila para mapabilis. Parang unfair kasi ‘yong iba years na naghihintay 'di ba? sabi ni Evangelista.

Kasalukuyang sumasailalim sa Internationally Educated Nurses Competency Assessment program (IENCAP) ng College of Nurses of Ontario si Evangelista. Hindi na kasi kinilala ang kanyang naipasa na eksam sa National Council Licensure Examination o NCLEX-RN noong 2009.

Natatagalan umano ang pagpoproseso sa kanyang ebalwasyon mula ng magpandemya. At naantala ang mga itinatakda na Objective Structured Clinical Examination (OSCE) para magkaroon ng outcome report ang assessment sa kanyang kakayahan bilang isang nurse.

Taong 2015 nang huling magtrabaho bilang nurse sa Japan si Debbie Evangelista.

Nakatanggap ng mensahe si Evangelista mula sa Ministry of Health na isa siya sa mga pwedeng sumailalim sa Supervised Practice Experience Program sa lalawigan ng Ontario. Kailangan ko i-update kasi ang safe practice ko at saka ‘yong sa language din kailangan ko 'yun, sabi ni Evangelista.

Ang mga kagaya ni Evangelista ang nais matulungan ng inisyatibo ng consular posts sa Canada sa pamamagitan ng makukuhang konkreto na impormasyon sa estado ng kanilang mga aplikasyon.

Sinabi ni Integrated Filipino Canadian Nurses Association IFCNA President Jennifer Lopez na kailangan ang mga makokolektang datos mula sa ginagawang survey. Mula sa statistics makakagawa ka ng mga inisyatibo. Magagamit mo ang nakokolektang datos para sa makikitang objective at initiative programs.

Malimit naaantala ang proseso sa aplikasyon ng IENs dahil sa education, safe practice at language assessment na hinihingi. Sa safe practice madali lang 'yun. Sa Canada napaka-bureaucratic sa usaping safe practice na kung tutuusin pareho lang. Ang anatomy ng mga tao hindi nagbabago. At kahit ang technology nagbabago ngayon pero tayong mga Filipino IENs ay bihasa sa technology, sabi ni Lopez. Ang language lang, marunong tayo sa language pero kailangan natin pagbutihan pa ang assertive communication. Imbes na sabihing kulang tayo ng English proficiency masasabi ko na ang kailangan pagbutihin ang assertive communication.

Ang isang buwan na online survey (bagong window) para sa mga IENs sa website ng Phillippine Embassy ay magsasara sa Marso 15 ngayong taon.