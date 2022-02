Ontario sinabi sa LCBO na alisin lahat ng produkto ng Russia mula sa mga tindahan nito

Inanunsyo ni Ontario Minister of Finance Peter Bethanfalvy ang pagbabagong ito sa isang pahayag ngayong Biyernes ng hapon.

Sabi nga ni Premier Ford kahapon, nakikiisa ang Ontario sa mga kaalyado ng Canada sa pagkondena sa akto ng agresyon ng gobyerno ng Russia laban sa mga mamamayan ng Ukraine at lubos naming sinusuportahan ang efforts ng pederal na gobyerno na parusahan ang gobyerno ng Russia, aniya.

Ang aksyon ay dumating matapos manawagan ang lider ng Liberal Party ng Ontario sa LCBO na ihinto ang pagbebenta ng mga produkto ng Russia - ang pinakakilala ay vodka.

Sumulat si Steven Del Duca sa CEO ng LCBO at hiniling na alisin ang mga Russian items hanggang umalis ang mga Rusong sundalo sa Ukraine.

Sa liham na ipinadala ngayong Biyernes kay George Soleas, sinabi ni Del Duca na dapat sumunod ang Ontario sa yapak ng pederal na gobyerno, na nag-isyu ng sanctions laban sa Russia at manindigan laban sa pagsalakay.

Sinabi niya na hindi puwedeng sabihin ng Ontario na nakikiisa ito sa Ukraine habang patuloy na naging kostumer ni [Vladimir] Putin.

Ngayong Biyernes din, sinabi ni Premier Doug Ford na pinag-uusapan ang option kasama ang kanyang finance minister, bagama’t iminungkahi niya na ang epekto ay magiging napakaliit.

Si Ford, na tinawag si Putin na isang butangero sa Queen’s Park noong Huwebes, ay sinabi na nire-review ng kanyang gobyerno ang lahat ng trade sa Russia upang silipin kung may anumang pressure na puwedeng i-apply. Sinabi rin niya na kinontak niya ang pederal na gobyerno upang himukin ang Canada na magdala ng mas maraming refugees sa probinsya.

Ang masisipag na mamamayan ng Ukraine ay palaging welcome dito, aniya.

Kailangan natin pabilisin ang mga bagay.

Hindi kaagad nagbigay ng tugon ang LCBO nang mag-request ang CBC para sa kanilang komento.

Ang Crown corporation ay nagbebenta ng iba’t-ibang mga brand ng vodka mula sa Russia kasama ang Russian Standard Vodka, Legend of Kremlin Premium Vodka at Beluga Russian Luxury Vodka.

Ang Ontario ay nangako na gagastos ng $300,000 sa humanitarian aid upang suportahan ang Ukrainians na nangangailangan.

Gayunpaman, nanawagan ang opisyal na opposition New Democratic Party NDP leader na si Andrea Horwath sa Ontario na magbigay ng at least $3 milyon sa Canada-Ukraine Foundation, at tapatan ang lahat ng donasyon na ibibigay ng Ontarians.

Sinuportahan din ni Horwath ang panawagan mula sa Ukranian community na ipagbawal ang lahat ng produkto ng Russia mula sa mga tindahan ng LCBO.

Ang pakikiisa natin sa mga mamamayan ng Ukraine, na namumuhay sa takot para sa kanilang kalayaan at para sa kanilang buhay, ay dapat konkreto, ani Horwath.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.