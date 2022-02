Paano tutulungan ng Canada ang mga Canadian na naipit sa Ukraine

Dumating ang payo na ito sa unang araw ng ganap na pag-atake ng Russian military, na sinimulan ang pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine at nagpaulan ng mga bomba malapit sa mga pangunahing siyudad bago ang madaling araw.

Ang kaligtasan at seguridad ngayon ang aming top priority, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau sa Canadians na nasa Ukraine pa rin noong Huwebes.

Ito ang sinabi ng gobyerno na gagawin ng Canada upang tulungan ang mga Canadian na naipit sa Ukraine.

Consular services

Ang consular services para sa Canadians sa Ukraine ay naging limitado noong Huwebes matapos isara ng Canada ang kanilang konsulado at embahada sa naturang bansa.

Ang mga opisina na ito ay ni-relocate mula sa kapitolyo ng Kyiv papunta sa kanlurang lungsod ng Lviv noong unang bahagi ng buwan, ngunit pinili ng gobyerno na isara ito sa loob lamang ng ilang oras mula nang lumusob ang Russia.

Lahat ng Canadian personnel ay lumikas patungong Poland.

Sa kabila ng pagsasara ng mga diplomatikong opisina, sinabi ng Global Affairs Canada na ang consular services ay mananatiling available sa Canadians na nangangailangan ng assistance.

Ang sinuman na nangangailangan ng tulong ay maaaring tumawag sa 24/7 Emergency Watch and Response Centre ng gobyerno, na nakabase sa Ottawa.

Ang centre ay maaaring kontakin sa:

Sa pamamagitan ng telepono sa 1-613-996-8885

Sa pamamagitan ng email sa sos@international.gc.ca

Sa pamamagitan ng text message sa 1-613-686-3658

Kung magkakaroon ng surge sa demand para sa consular services, handa kami, ani Foreign Affairs Minister Mélanie Joly. Ang mga team sa Ottawa, Warsaw at mga pangunahing European cities ay naka-standby upang magbigay ng suporta.

Sinabi ng Global Affairs Canada na muling bubuksan nito ang embahada at konsulado sa sandaling ang sitwasyon ng seguridad sa Ukraine ay pahihintulutan kami na tiyakin ang sapat na paghahatid ng mga serbisyo.

Ligtas na pagdaan sa kanluran

Habang ang Canadians na malapit sa aksyon ng Rusong militar sa silangan at gitnang rehiyon ng Ukraine ay pinayuhan na humanap ng shelter, ang Canadians sa western Ukraine ay pinapayuhan na umalis kaagad kung ligtas na gawin ito.

Sinabi ni Trudeau noong Huwebes na ang Canada ay nag-arrange ng ligtas na passage para sa Canadians patungong Poland, Slovakia, Hungary, Romania at Moldova.

Pinayuhan ng Canada ang mga mamamayan nito na umalis sa Ukraine mula pa noong Pebrero 1.

Hindi nagbigay ang gobyerno ng estimate na bilang ng Canadians at permanent residents na nasa Ukraine pa rin.

May humigit-kumulang 800 Canadians sa Ukraine ang nakarehistro sa Registration of Canadians Abroad service, isang boluntaryong serbisyo na nagbibigay ng updates at advisories sa mga Canadian na nasa ibang bansa.

Pagbibiyahe sa Canada at imigrasyon

Sinabi ni Trudeau na ang pederal na gobyerno ay sisimulan kaagad ang pag-i-isyu ng travel documents sa Canadians, permanent residents, at ang kanilang mga pamilya.

Ipa-prioritize din ng Canada ang immigration applicants mula sa Ukraine sa panahon ng krisis.

Ang Canada ay tahanan ng tinatayang 1.3 milyon na tao mula sa Ukrainian descent, ang pinakamalaking populasyon sa labas ng Ukraine at Russia.

Sinabi ni Immigration Minister Sean Fraser na inaprubahan na ng kanyang departamento ang mahigit 1,800 Ukrainian immigration applications on a priority basis.

Marami pa ang gagawin namin, sinabi niya noong Huwebes sa isang event sa Nova Scotia.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.