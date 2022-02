Presyo ng gasolina sa Canada tataas dahil ginulo ng labanan sa Ukraine ang oil market

Inaasahan ni Roger McKnight, chief petroleum analyst sa En-Pro International Inc., na ang presyo ng gasolina sa buong Canada ay tataas ng humigit-kumulang limang sentimo kada litro ngayong weekend.

Kung ikaw ay nagpapagasolina ng isang beses sa isang linggo, punuin mo na ang iyong tangke bago sumapit ang Sabado, ani McKnight noong Huwebes. Ngunit kung araw-araw kang nagpapagasolina, wala ka talagang magagawa.

Ang mataas na demand para sa langis na may shortage sa supply ay itinulak pataas ang presyo ng langis - at dahil dito ang presyo ng gasolina - sa loob ng ilang linggo.

Ang benchmark West Texas Intermediate price ay nasa $92 US per barrel noong Huwebes matapos panandaliang tumaas ng $100 US per barrel noong unang bahagi ng araw. Ang Brent crude ay bumagsak ng $99 US a barrel, matapos tumaas ng $105 US a barrel sa unang pagkakataon mula noong 2014 noong Huwebes ng umaga.

Si Roger McKnight, ang chief petroleum analyst para sa En-Pro International. Litrato: CBC

Kahit sinubukan ni United States U.S. President Joe Biden na makialam upang kumalma ang pressure sa oil prices, ang sitwasyon ay maaaring lumala pa, ayon kay McKnight.

Ang OPEC+ ay ang Saudi Arabia at Russia magkasama, at kapag nilagyan ng pressure ni President Biden ang Saudi Arabia upang makakuha ng mas maraming krudo sa sistema upang pababain ang mga presyo, iyon talaga ang mas ikagagalit ng Russia at maaari nilang i-shut down completely ang supply, sabi ni McKnight.

Ang abilidad ng OPEC+ na tumugon sa anumang makabuluhang paraan ay limitado pa rin dahil sa pakikibaka ng kartel ng langis na makasabay sa ipinangako nitong pagtaas ng produksyon, sabi ni Rory Johnston, ang nagtaguyod ng energy price newsletter na Commodity Context.

Marami pa ring uncertainty tungkol sa mangyayari sa tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at kung magkakaroon nga ba ng pagkawala ng oil supply. Kung lalala ang krisis sa silangang Europa, sinabi ni Johnston na ang kasalukuyang deficit sa oil market ay maaaring dumoble, na lubos na magpapataas sa presyo.

Sa palagay ko madadagdagan ang presyo ng $20, $30, $40 a barrel, aniya.

Samantala, inanunsyo ng Canada noong Huwebes ang mas maraming sanctions laban sa Russia, kabilang ang pagpapahinto sa lahat ng export permits, gayundin ang financial penalties na tina-target ang mga bangko, mga mambabatas at elite, sa kabila ng pangako ng Russia na gagantihan ang sinumang makikialam sa kanilang operasyon sa Ukraine.

Isang artikulo ni Adena Ali (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.