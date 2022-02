Ukraine hinanda ang depensa sa Kyiv habang umaabante ang puwersa ng Russia

Umalingawngaw muli ang air raid sirens sa lungsod na may tatlong milyong tao, ang ilan sa kanila lumikas sa underground metro stations, isang araw matapos ilunsad ni Russian President Vladimir Putin ang pagsalakay sa bansa na ikinagulat ng buong mundo. Sinabi ng isang Ukrainian official na isang Russian plane ang bumagsak at nag-crash sa gusali.

Ang mga Ukrainians ay sumilong sa isang istasyon ng metro sa Kyiv pagkatapos ng pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine (archives). Litrato: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Pumasok na ang Ukrainian military vehicles sa Kyiv upang depensahan ang sarili mula sa paparating na mga Rusong sundalo ayon sa interior ministry ng Ukraine ngayong Biyernes, habang tumuntong na sa Day 2 ang Russian invasion at ang mga tao sa kapitolyo ay sinusubukan pa rin na humanap ng ligtas na lugar.

Sinabi ni Kyiv Mayor Vitali Klitschko na ang lungsod ay pumasok na sa defensive phase.

Tinataya na 100,000 na tao ang lumikas mula sa mga pagsabog at putok ng baril na yumanig sa mga pangunahing lungsod sa Ukraine. Dose-dosena ang naiulat na pinatay. Nasa kamay na ng mga Rusong sundalo ang Chernobyl, ang dating nuclear power plant na nasa norte ng Kyiv, habang umaabante ang tropa sa lungsod mula Belarus.

Sa isang hotel sa sentro ng lungsod, ang mga guest ay pinalipat sa isang makeshift basement shelter, na nilatagan ng mga kutson at bote ng tubig. Ang mga worker - lahat ay local university students - ay nagpamahagi ng tsaa at biskwit. Ang ilang tao ay nagtungo sa courtyard upang manigarilyo o makalanghap ng sariwang hangin.

Lahat kami ay natatakot at nag-aalala. Hindi namin alam ang gagawin, kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, sabi ng isa sa mga worker na si Lucy Vashaka, 20 taong gulang.

Dagdag pa ni Deputy Defence Minister Hanna Malyar, ang Ukrainian army units ay nasa defending positions on four fronts, sa kabila ng pagiging outnumbered.

Kine-claim ng Russia na kontrolado na nito ang airport

Gayunpaman, may mga lumutang na ulat ngayong Biyernes na nagsasabi na kontrolado na ng Russian military ang paliparan sa labas ng Kyiv, habang ang puwersa ng Kremlin ay nagmamartsa patungo sa kapitolyo. Ang claim na ito ay hindi ma-verify independently.

Ang pagkontrol sa paliparan sa Hostomel, na may mahabang runway na pahihintulutan ang paglapag ng heavy-lift transport planes, ay mangangahulugan na kayang direktang i-airlift ng Russia ang mga sundalo nito sa labas ng Kyiv. Ang Hostomel ay pitong kilometro lang mula sa hilagang-kanlurang bahagi ng lungsod.

Sinabi ni Russian Defence Ministry spokesperson Maj.-Gen. Igor Konashenkov ngayong Biyernes na gumamit ang Russian air forces ng 200 na helicopter para mag-land sa Hostomel at pinatay nila ang mahigit 200 sundalo na kabilang sa special forces ng Ukraine. Sinabi ni Konashenkov na walang nasawi sa mga tropang Ruso.

Kinokontra naman ito ng claim ng Ukraine na ang mga sundalong Ruso ay nagtamo ng mabigat na kaswalti sa labanan doon.

Sinabi ng Estados Unidos at ng mga opisyal ng Ukraine na nais ng Russia na sakupin ang Kyiv at pabagsakin ang gobyerno, na tinitingnan ni Putin bilang puppet ng Estados Unidos.

Sinabi naman ni Zelensky, sa isang pahayag na ipinost online na nagkukuwento tungkol sa mga pagsabog sa Kyiv, na alam niya na ang mga sundalong Ruso ay darating para hulihin siya pero nangako ang presidente na mananatili sa lungsod.

PANOORIN | Umapela si Volodymyr Zelensky ng Ukraine para sa karagdagang tulong:

Minarkahan ako ng kalaban bilang No. 1 target, sabi ni Zelensky sa isang video message. Ang pamilya ko ang No. 2 target. Nais nilang wasakin ang Ukraine politically sa pamamagitan ng pagsira sa pinuno ng estado.

Mananatili ako sa kapitolyo. Ang pamilya ko ay nasa Ukraine din.

Sa kanyang pahayag, nagbabala ang lider ng Ukraine na ang militar at mga sibilyan ay nasa ilalim na ng mga pag-atake. Hinikayat niya ang mga mamamayan na tulungan ang isa’t-isa at pigilan ang kalaban saanman ito makita.

Ang Ukraine, aniya, ay ipinagtatanggol ang bansa na mag-isa at ang mga makapangyarihang puwersa ay nanonood mula sa malayo.

Nakumbinsi ba ng mga sanction kahapon ang Russia? Nakikita natin sa langit at sa lupa na hindi ito sapat, sabi ng presidente. Ang mga dayuhang sundalo ay sinusubukan pa rin na maging mas aktibo sa ating teritoryo.

Sinabi ng United Nations UN human rights office na nakakatanggap ito ng mas dumadaming ulat ng mga sibilyan na nasawi, 25 deaths ang na-verify na, karamihan mula sa shelling at airstrikes.

Ang bilang na ito, ikinatatakot namin, ay maaaring mas mataas pa, sabi ni agency spokesperson Ravina Shamdasani.

Bahagi ng artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.