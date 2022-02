[Ulat] Katarungan para sa napaslang na 19-anyos na binatilyo sa Winnipeg pinapanawagan

Nagbitiw ako agad noong matanggap ko ang balita. Pinagbawalan na din ako [na magtrabaho] ng dad ko, sabi ni Lim.

Isang linggo nakasama ni Lim sa trabaho ang biktimang si John Lloyd bago ang madugong insidente. Ang pumanaw na kaibigan pa aniya ang nag-refer sa kanya para makapasok sa kanilang pinagtatrabahuhan. Tinuruan pa umano si Lim ni John Lloyd bilang trainee nito kung paano asikasuhin ang mga kostumer na bumibili ng alak sa front desk, sa drive-thru at kung saan mahahanap ang mga alak sa tindahan. Noong Linggo ang last shift ko, tinuruan niya ako paano ibigay ang beer sa mga kostumer at paano pinapatakbo ang drive-thru at front desk, pahinto-hinto na ikinuwento ni Lim.

Ayon sa kanya, pumapasok sila ni John Lloyd sa trabaho mula pasado alas-kuwatro ng hapon hanggang alas-tres ng madaling araw. At madalas bandang 2:20 ng madaling araw aniya sinasara ang tindahan para makapagligpit at may oras para magbilang ng pera sa kahera.

Si John Lloyd Barrion, kaliwa, kasama si Joshua Lim, gitna, at isang kaibigan. Litrato: Courtesy: Joshua Lim

Hindi inakala ni Lim na ang paghatid niya sa kaibigan sa bahay umaga noong Pebrero 14 ang huling paalam na pala nila sa isa’t-isa.

Batay sa inilabas na report ng Winnipeg Police, bandang 3:10 ng madaling araw noong Pebrero 15 nirespondehan ng emergency services personnel ang isang report na may sugatang lalaki sa tindahan ng beer sa block ng 1400 Notre Dame Avenue. Isinugod sa ospital ang biktima na si John Lloyd Barrion, 19 taong gulang, na nagtamo ng sugat pero agad din itong binawian ng buhay.

Sinubukan ng Radio Canada International (RCI) na kontakin ang pamilya ni John Lloyd. Pero hindi pa nagpaunlak ang nagluluksang pamilya ng biktima. Sa mensahe mula sa isang kapatid na si John Emmanuel Barrion abala pa sila sa paghahanap ng abogado na makakatulong sa paghahanap ng hustisya para sa pumanaw na kapatid.

Si John Lloyd Barrion ay pangatlo sa limang magkakapatid.

Ikinabigla ng kaibigan na si Josua Lim ang pangyayari. Kakaiba ito dahil kung nangyari sa pagitan ng alas-dos hanggang alas-dos y medya ibig sabihin napabayaan mag-isa si John Lloyd ng 50 minutos bago dumating ang mga pulis. Kaya ang sa akin lang bakit hindi agad natawagan ang mga pulis. Merong [CCTV] surveillance ang gusali, sabi ni Lim.

Si Joshua Lim, kanan, kasama si John Lloyd Barrion, kaliwa, sa larawan na kuha noong sila ay nag-aaral sa sixth grade. Litrato: Courtesy: Joshua Lim

Mahigit isang dekada na magkakilala sina Joshua at John Lloyd. Nag-aaral pa lang noon sa elementarya nang magtagpo ang dalawa sa kanilang eskwelahan.

Hindi niya umano makakalimutan na si John Lloyd pa ang unang lumapit sa kanya noong siya ay nasa second grade kaya sila naging magkaibigan. Nawalan ako ng matalik na kaibigan, halos kapatid ko na. Nakausap ko siya sa mga pagsasamahan pa sana namin. Kausap ko siya sa mga plano na isasama ko siya sa cabin na itatayo namin ng dad ko. Gusto ko magkasama kami sa long drive at magpunta kung saan ngayong summer. Bibiyahe kami kung meron na kaming lisensya at nakaipon na kami ng pera. Isa ‘yan sa mga inaasahan namin kasama ang grupo ng aming mga kaibigan, sabi ni Joshua.

Kinontak ng Radio Canada International RCI ang Winnipeg Police Service pero tumanggi ang tanggapan na magbigay ng detalye o anumang pahayag ukol sa insidente. Patuloy pa umano ang imbestigasyon sa itinuturing na krimeng naganap habang nasa trabaho ang biktima. Iniimbestigahan ng otoridad na isang homicide ang nangyari sa pagkamatay ni John Lloyd. Pero wala silang inilabas na detalye sa mga natamong sugat ng pumanaw na biktima.

Nagpapatuloy ang ginagawang imbestigasyon ng Major Crimes Unit ng Winnipeg Police Service. Inaaanyayahan naman ang sinuman na may impormasyon sa insidente na makipag-ugnayan sa mga imbestigador sa numero 204-986-6219 o sa Crime Stoppers na makokontak sa numero 204-786-TIPD (8477).

Nahirapan naman ang bente sais anyos na si Tera Asham, nobya ni John Lloyd, na tanggapin ang sinapit ng biktima. Isa itong madilim na pangyayari doon at hindi ko mapigilan isipin kung gaano siya katakot nang mangyari ang lahat ng ito, napaiyak na sabi ni Tera. Nakikiramay ako sa kaibigan at pamilya [ni John Lloyd]. Napakabata pa niya at mapotensyal pa siya. Napakamapagmahal at napakamaasikaso niya. Umaasa ako na makukuha namin ang hustisya sa nangyari sa kanya.

Inilarawan ang biktimang si John Lloyd Barrion na maunawain sa kanyang mga kaibigan. Litrato: Courtesy: Joshua Lim