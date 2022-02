Plant-based COVID-19 bakuna ng Medicago, inaprubahan ng Health Canada

Inanunsyo ng regulators ang desisyon (bagong window) na pahintulutan ang paggamit ng bakuna para sa adults 18 hanggang 64 taong gulang ngayong Huwebes, ito ang ikaanim na bakuna na naaprubahan sa Canada, kasunod ng pag-apruba ng Canada sa Novavax shot noong isang linggo.

Ang tinatawag ng biopharmaceutical company na una sa mundo, ang bakuna mula sa Quebec City-based Medicago ay gumagamit ng plant-derived, virus-like particles (bagong window), na kahawig ng coronavirus na sanhi ng COVID-19 ngunit hindi naglalaman ng genetic material nito.

Ang shots ay naglalaman ng isang adjuvant (bagong window) mula sa British-American vaccine giant na GlaxoSmithKline upang makatulong na pagpapalakas ng immune response.

Noong Disyembre, iniulat ng kompanya ang mataas na efficacy levels ng bakuna laban sa impeksyon habang pinaghahandaan nito ang regulatory approval.

Mataas na efficacy rate

Pinangalanan na Covifenz, ang dalawang dose na bakuna ay may overall efficacy rate laban sa lahat ng pinag-aralan na virus variants na 71 per cent, at may mas mataas na efficacy rate na 75 per cent laban sa COVID-19 infections ng anumang severity mula sa delta variant, na dating dominante, ayon sa datos na ibinahagi noong panahon na iyon sa isang press release.

Sumunod ang mga resulta mula sa isang global, Phase 3, placebo-controlled study ng dalawang dose na bakuna na inilunsad noong Marso. Ito ay bago dumating ang lubhang nakakahawa na Omicron family ng subvariants, kasama ang BA.1 at BA.2, na nag-umpisang mag-circulate, bagama’t sinabi ng kompanya na ang bakuna ay maaaring i-adapt kung kinakailangan.

Habang kailangan ng karagdagang confirmatory data, ipinapakita ng preliminary at exploratory data na ang Covifenz ay nagpo-produce ng neutralizing antibodies laban sa Omicron variant, tinukoy ng Health Canada sa isang pahayag.

Naglagay rin ang departamento ng terms and conditions sa authorization. Dapat patuloy na magbigay ng impormasyon ang Medicago sa Health Canada tungkol sa kaligtasan at bisa ng bakuna, kasama ang proteksyon laban sa umiiral at emerging variants of concern as soon as available na ito, pagtatapos ng pahayag.

PANOORIN | Ang kahalagahan ng unang homegrown na COVID-19 vaccine ng Canada:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Medicago 'nagma-manufacture ng doses'

Noong Oktubre, pumirma ng isang kasunduan (bagong window) ang Canada na bibili ito ng 20 milyon na doses ng bakuna ng Medicago, na may option na magdagdag ng 56 milyon pa.

Sa isang press release (bagong window) na inilabas noong Huwebes, binigyang-diin ng kompanya na committed sila sa pagde-deliver ng shots sa lalong madaling panahon.

Ang approval ng aming COVID-19 bakuna ay isang mahalagang milestone para sa Canada sa paglaban sa pandemya. Pinahahalagahan namin ang timely review ng Health Canada, ani Takashi Nagao, ang presidente at CEO ng kompanya, sa isang pahayag.

Kami rin ay nagpapasalamat sa pagsuporta ng Gobyerno ng Canada sa development ng bagong bakuna, at nagma-manufacture na kami ng doses upang simulan na i-fulfill ang order.

Sa ngayon, ang bakuna ay awtorisado lang gamitin para sa mga adult edad 18 hanggang 64 taong gulang, batay sa datos na ni-review ng Health Canada.

May limitadong enrolment ng participants na mas matanda sa 65 taong gulang sa mga clinical trial dahil ang malaking proportion ng mas matatandang individuals ay bakunado na, sinabi ng departamento sa kanilang pahayag. Ang Medicago ay kasalukuyang kumakalap ng datos sa mga matatandang indibidwal upang suportahan ang regulatory authorization para sa age group na ito.

PANOORIN | Plant-based vaccine maaaring i-adapt para sa variants, sabi ng Medicago:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ni Dr. Isaac Bogoch, isang infectious diseases specialist na nakabase sa Toronto, sa CBC News na ang approval ng bakuna ay isang magandang balita, kahit na ang karamihan ng Canadians ay bakunado na ng dalawa o tatlong doses.

Magkakaroon ba ito ng major impact sa atin dito sa Canada? Baka hindi. Pero baka may mga indibidwal na pipiliin na magpabakuna ng isang non-mRNA na produkto, ani Bogoch, tinutukoy niya ang shots na inaalok ng Pfizer-BioNTech at Moderna.

Ang most hopeful, dagdag ni Bogoch, ay kung paano makakatulong ang plant-based technology sa vaccine development.

Ang proseso na dinebelop ng Medicago ay gumagamit ng isang plant species na nicotiana benthamiana, na malapit na kamag-anak ng tobacco plants na ginagamit sa pharmaceutical development, dahil sa mataas na bilang ng viruses na matagumpay na nakaka-infect dito.

Puwedeng maging isang unique na paraan ito ng pagpo-produce at pag-scale ng pagbabakuna, ani Bogoch.

Isang artikulo ni Lauren Pelley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.