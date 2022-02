Black History Month dapat magpokus sa masasayang sandali, sabi ng Kitchener students

Sa isang panel discussion sa The Morning Edition ng CBC Kitchener-Waterloo, ibinahagi ng mga batang estudyante na ang buwan na ito ay dapat din itampok ang selebrasyon ng maraming achievement at masasayang sandali ng pagiging Black.

Sinabi ni Imani van Gaalen na ang Black History Month ay maaaring maging isang frustrating at exhausting na buwan dahil ang mga Black na miyembro ng komunidad ay nagpaplano ng events na nagtuturo sa white people kung bakit dapat nilang kilalanin ang buwan na ito.

Kailangan magbago ito mula sa isang lugar na ang Black people ang gumagawa ng lahat ng ito patungo sa lahat ng tao ay nagko-contribute sa Black History Month at lahat ng tao ay ipagdiriwang ang Black people, aniya.

Ang buwan na ito ay madalas na nakapokus sa trauma na naranasan ng Black people, aniya.

Sa palagay ko we can do a better job kung mas magpopokus sa selebrasyon ng mga accomplishment ng Black people, at pagdiriwang ng mga bagay na nangyayari sa ating komunidad, aniya.

Sang-ayon dito si Jaleel Debs, kuwento niya maraming tao ang nakapokus sa mga maling bagay ngayong Black History Month, iniisip nila na ang tanging parte ng kasaysayan ng pagiging Black ay ang parte kung saan tayo naghirap.

Ang nawawala, sa palagay ko, ay ang selebrasyon ng Black joy, aniya.

Sinabi ni Layla Hashi na gusto niyang makita na mas maraming tao ang makibahagi sa mga diskusyon tungkol sa buwan na ito at ipagdiwang ang high points ng kasaysayan ng mga Black.

Umaasa rin ako na makita ang lahat na mas nagpopokus sa pagkalat ng salita, aniya.

Si Zahra van Gaalen, ang kapatid na babae ni Imani, ay sinabi na maraming aspeto ng kasaysayan ng mga Black ang hindi alam ng mga Black na estudyante dahil hindi ito itinuturo sa eskuwelahan.

Sa palagay ko may responsibilidad tayo na patuloy na pag-usapan ito at i-bring up para lahat ng tao ay ma-educate, aniya. Pero sa tingin ko napakaimportante na tandaan, na hindi trabaho ng Black people ang i-educate ang white people at lahat ng tao ay puwedeng magkaroon ng initiative para mag-research at alamin ang impormasyon na iyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.