Canadian embassy nagsara sa Ukraine, staff lumikas sa Poland habang umaatake ang Russia

Sinabi ng source, na hindi awtorisado na magsalita on record, na ang staff ay tumawid na ng border patungong Poland.

Inilipat ng Canada ang embahada ngayong buwan mula sa kapitolyo ng Ukraine na Kyiv patungong Lviv na nasa kanlurang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang paglusob ng Russia.

Kinondena ni Prime Minister Justin Trudeau ang pag-atake ng Russia sa Ukraine at nanawagan kay Russian President Vladimir Putin na i-withdraw ang lahat ng kanyang puwersang militar sa bansa.

Kinokondena ng Canada sa pinakamalakas na posibleng terms ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine, ani Trudeau sa isang pahayag bandang huli ng Miyerkules.

Ang unprovoked actions na ito ay isang malinaw na paglabag sa soberanya at teritoryal na integridad ng Ukraine. Ito rin ay paglabag sa obilgasyon ng Russia sa ilalim ng internasyonal na batas at sa Charter of the United Nations.

Sinabi ni Trudeau na makikipagpulong siya ngayong Huwebes sa G7 partners at mabilis na makikipagtulungan sa North Atlantic Treaty Organization NATO at sa mga kaalyado ng Canada “upang kolektibong tugunan ang reckless at mapanganib na akto, kasama ang pagpapatupad ng mahalagang sanctions bukod sa mga naanunsyo na (bagong window)."

Sinabi ni Trudeau noong Miyerkules na ang mga aksyon ng Russia ay tatapatan ng matinding consequences.

Ang soberanya ng Ukraine at teritoryal na integridad ay dapat igalang at ang Ukrainian na mga mamamayan ay dapat maging malaya upang matukoy ang kanilang sariling kinabukasan, aniya.

Noong Lunes inanunsyo ni Trudeau ang isang bagong round ng sanctions laban sa Russia at ipinag-utos ang deployment ng dagdag na 460 Canadian Armed Forces personnel - ang army, navy at air force - upang sumali sa misyon ng North Atlantic Treaty Organization NATO sa eastern Europe upang bigyan ng katiyakan ang allies na nakapaligid sa border ng Russia (bagong window).

Si Bob Rae, ang ambasador ng Canada sa United Nations, ay tinawag ang pag-atake na isang kakila-kilabot na krimen ng digmaan.

Si Putin ang sanhi ng lahat ng ito. Hindi tayo dapat pumayag na manalo siya, sinabi ni Rae sa Twitter. C'mon people, stop pretending. Nagsimula na ang digmaan.

Tinawag pa ni Rae ang mga kaganapan na isang brutal thuggery.

Unprovoked, evil, aggression. Mula sa isang permanenteng miyembro ng Security Council, sa isang pulong ng Security Council ng United Nations.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.