Niyanig ng mga pagsabog ang Ukraine matapos lusubin ng Russia

Ang mga pagsabog ay narinig madaling araw sa kapitolyo ng Kyiv. Umalingawngaw ang putok ng baril, umugong ang sirena sa buong lungsod at ang highway palabas ay nabulunan ng trapiko habang lumilikas ang mga residente.

Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang layunin ng Kremlin lider na si Vladimir Putin ay sirain ang kanyang bansa.

Inilunsad ni Putin ang ganap na paglusob sa Ukraine. Ang mapayapang mga lungsod sa Ukraine ay nasa ilalim ng strikes, sabi ni Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba sa Twitter.

Ito ay isang digmaan ng agresyon. Ipagtatanggol ng Ukraine ang sarili at mananalo kami. Dapat pigilan ng mundo si Putin. Ang oras para kumilos ay ngayon na.

Iniulat ng Ukraine na ang mga hanay ng sundalo ay kumikilos sa kanilang border patungo sa silangang bahagi ng Chernihiv, Kharkiv at Luhansk, at magla-land sa dagat sa port cities ng Odessa at Mariupol sa timog.

Ang mga sundalong Ukrainian ay nakaalerto Huwebes sa rehiyon ng Luhansk matapos magdeklara ng digmaan ang pangulo ng Russia na si Vladimir Putin (archives). Litrato: AFP / ANATOLII STEPANOV

Sinabi ni European Union foreign affairs chief Josep Borrell: Ito ang pinakamadilim na oras sa Europa mula noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig.

Ang Ukraine, isang demokratikong bansa na may 44 milyon na tao at mahigit 1,000 taon ng kasaysayan, ay ang pinakamalaking bansa sa Europa by area kasunod ng Russia. Bumoto ito para makamtan ang kanilang independensiya nang bumagsak ang Soviet Union, at naglalayon na sumali sa North Atlantic Treaty Organization NATO at European Union, mga aspirasyon na ikinagalit ng Moscow.

Si Putin na itinanggi sa loob ng maraming buwan na wala siyang plano na sumalakay, ay tinawag ang Ukraine na isang artipisyal na creation na inukit mula sa Russia ng mga kaaway nito — isang characterization na tinatawag ng Ukrainians na kagulat-gulat at hindi makatotohanan.

Tatlong oras matapos ideklara ni Putin ang kanyang order, sinabi ng Defence Ministry ng Russia na napabagsak na nito ang military infrastructure sa Ukrainian airbases at pinahina ang kanilang air defences.

Bago iyon, iniulat ng Ukrainian media na ang military command centres sa Kyiv at Kharkiv ay tinamaan ng mga missile, habang ang mga Rusong sundalo ay dumating sa port cities ng Odessa at Mariupol. Isang witness mula sa Reuters ang nakarinig ng isang malakas na pagsabog sa Mariupol.

Isang Ukrainian military truck ang nasunog sa air defence base pagkatapos ng Russian strike sa Mariupol, Ukraine, Huwebes, Peb. 24, 2022 (archives). Litrato: AP / Evgeniy Maloletka

Inanunsyo ng Russia na isasara nito ang lahat ng shipping sa dagat ng Azov. Kontrolado ng Russia ang strait na patungo sa dagat kung saan mayroong mga port ang Ukraine, kabilang ang Mariupol. Umapela ang Ukraine sa Turkey na pagbawalan ang mga barko ng Russia mula sa mga strait na nagkokonekta sa Black Sea at Mediterranean.

Nakapila ang mga tao para mag-withdraw ng pera at bumili ng mga supply ng tubig at pagkain sa Kyiv.

Nakapila ang Ukrainians sa labas ng ATM sa Lviv sa kanlurang bahagi ng bansa (archives). Litrato: Getty Images / AFP/YURIY DYACHYSHYN

Sinisikap ng mga Ukrainians sa Kharkiv na mag-imbak ng suppies dahil sa pag-atake ng mga Ruso (archives). Litrato: Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

Naipit ang trapiko patungo sa kanluran palabas ng lungsod na may tatlong milyong tao, papunta sa Polish border. Naghahanda ang Western countries para sa daan-daang libong Ukrainians na marahil ay lilikas mula sa pag-atake.

Ang mga Ukrainians na gustong umalis sa Kyiv ay natagpuan ang kanilang mga sarili na natigil sa trapiko (archives). Litrato: Getty Images / AFP/GENYA SAVILOV

Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, hindi na gumagalaw ang trapiko sa apat na lane na main road patungo sa western city ng Lviv. Ang mga sasakyan ay makikitang nakapila ng dose-dosenang kilometro, ayon sa isang saksi mula Reuters.

Nagkaroon ng matinding traffic jams (archives). Litrato: (Emilio Morenatti/The Associated Pres)

Trudeau konondena ang ‘matinding pag-atake’

Kinondena ni Prime Minister Justin Trudeau ang pag-atake ng Russia sa Ukraine at nanawagan kay Putin na i-withdraw lahat ng puwersang militar mula sa bansa.

Kinokondena ng Canada sa pinakamalakas na posibleng terms ang matinding pag-atake ng Russia sa Ukraine, ani Trudeau sa isang pahayag bandang huli ng Miyerkules.

"Ang unprovoked actions na ito ay isang malinaw na paglabag sa soberanya at teritoryal na integridad ng Ukraine. Ito rin ay paglabag sa obilgasyon ng Russia sa ilalim ng internasyonal na batas at sa Charter of the United Nations."

Sinabi ni Trudeai na makikipagpulong siya ngayong Huwebes sa G7 partners at mabilis na makikipagtulungan sa North Atlantic Treaty Organization NATO at sa mga kaalyado ng Canada“ upang kolektibong tugunan ang reckless at mapanganib na akto, kasama ang pagpapatupad ng mahalagang sanctions bukod sa mga naanunsyo na (bagong window).

Inatake ng Russia ang Ukraine, sabi ni North Atlantic Treaty Organization NATO Secretary General Jens Stoltenberg sa isang briefing ngayong Huwebes, binigyang-diin niya na ang pagsalakay ni Putin ay “binasag” ang katahimikan sa kontinente (bagong window).

Ito ay isang brutal na akto ng digmaan. Nasa isip namin ang matatapang na mamamayan ng Ukraine.

Bahagi ng artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press at sa The Associated Press.