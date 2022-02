Trudeau winakasan ang paggamit ng Emergencies Act

Ang sitwasyon ay hindi na isang emergency, ani Trudeau sa isang news conference.

Tiwala kami na ang existing law at bylaws ay sapat na upang panatilihing ligtas ang mga tao.

Bumoto ang mga MP sa House of Commons upang pagtibayin ang akto noong Lunes. Ang Senado ay hindi pa bumoboto tungkol dito.

Sina Deputy Prime Minister at Minister of Finance Chrystia Freeland, Justice Minister at Attorney General of Canada David Lametti, Public Safety Minister Marco Mendicino at Minister of Emergency Preparedness Bill Blair ay nagpakita rin sa news conference kasama si Trudeau ngayong araw.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.