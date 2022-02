Nova Scotia tatanggalin lahat ng COVID-19 restrictions sa Marso 21

Nag-anunsyo si Premier Tim Houston sa isang press briefing ngayong Miyerkules ng hapon. Sinabi niya na ang restrictions ay tatanggalin kung lahat ng bagay stays on course.

Ito ay mahalaga at alam ko na ang balitang ito ang pinakahihintay ng karamihan dahil marami pang iba ang labis na kinakabahan sa balitang ito, ani Houston.

Ngunit ano pa man ang mga emosyon na iyong nararanasan, sa ngayon lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na ito ay naging isang long, long run.

Pinuri ni Houston ang healthcare professionals na nag-step up nang kinailangan natin sila at inilagay ang kanilang sarili sa panganib sa ngalan ng pampublikong kalusugan at kaligtasan. Nagpasalamat din siya kay Nova Scotia Chief Medical Officer of Health Dr. Robert Strang na tumulong dalhin ang probinsya sa punto na ito.

Nagpapasalamat kami sa iyo Dr. Strang, nag-iisa ka lang, ani Houston.

Proof of vaccination

Sinabi ni Houston na ang COVID zero ay hindi ang realidad ngayon. Sinabi niya na ang pamumuhay kasama ang COVID ang bagong realidad.

Dapat tingnan mo ito bilang pagbabalik sa normal, ani Houston.

Ang proof of vaccination ay para sa discretionary activities, tulad ng pagpunta sa gym, restaurants, sports o arts at cultural events, na hindi na required sa Pebrero 28, ngunit required pa rin sa higher-risk settings tulad ng mga ospital at long-term care homes.

Ang proof of vaccination para sa discretionary activities ay panandaliang paghihigpit lamang upang protektahan tayo. Pagkatapos ng halos limang buwan, nasa punto na tayo na hindi na ito required para sa araw-araw na mga aktibidad, ani Strang.

Phase 2 magsisimula sa Marso 7

Sinabi ni Strang na ang phase two ay magsisimula ng mas maaga sa Marso 7 na may ilang adjustments.

Ibig sabihin ang mga lugar tulad ng restaurants at bars, finance facilities at mga sinehan ay puwede nang mag-operate sa 75 porsyento na kapasidad na may distancing at maraming puwedeng ma-achieve sa kanilang specific na physical space. Sinabi rin niya na mag-a-apply ito sa mga events tulad ng mga tournament, kompetisyon, faith gatherings at mga meeting.

Ang informal gathering limit ay 25 katao indoors ngunit tumaas sa 50 outdoors.

Ang mga mask ay required pa rin sa indoor public spaces, ngunit simula Marso 7 maaari mo nang tanggalin ang iyong mask upang kumain at uminom habang nasa upuan sa mga sinehan, concerts at sport events.

Alam nating lahat na may peligro sa exposure kapag lumalabas tayo ngunit alam din natin kung paano bawasan ang peligro, ani Strang.

Alam natin na kailangan natin manatili sa bahay at magpa-test kapag nagkaroon tayo ng sipon o flu-like na mga sintomas kahit na mild ito.

49 tao ang nasa COVID-19 hospital units

Ang pagsusuot ng mask sa mga eskuwelahan ay required hanggang matapos ang March Break holiday.

Ang probinsya ay lilipat sa lingguhang COVID-19 updates sa halip na daily updates sa Marso 7.

Iniulat ng Nova Scotia na 49 na tao ang nasa designated COVID-19 hospital units ngayong Miyerkules at 11 ang nasa ICU.

Ang age range ng mga taong nasa ospital ay nasa 18 hanggang 96 taong gulang, ang median age ay 67. Ang average na tagal ng paglagi sa ospital ay 6½ na araw.

Noong Martes, nakumpleto ng Nova Scotia Health Authority labs ang 1,617 tests at may naiulat na 200 na bagong lab-confirmed cases ng COVID-19. May 63 new cases sa central zone, 52 sa eastern zone, 39 sa northern zone at 46 sa western zone.

Ngayong Miyerkules, tinataya na may 1,898 active cases ng COVID-19 sa Nova Scotia.

Bahagi ng artikulo ni Anjuli Patil (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.