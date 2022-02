Protesta nagastusan ang Lungsod ng Ottawa ng mahigit $30M

Nagastusan ang Ottawa ng $1 milyon kada araw mula nang magsimula ang protesta noong Enero 28 — $800,000 para sa karagdagang police costs at dagdag na $200,000 para sa city costs.

Ang mga gastos ay lumaki pa nang daan-daang pulis ang natungo sa lungsod upang ipatupad ang hindi pa nakikitang police action na nagsimula noong Biyernes.

May exponential growth nang dinala natin ang lahat ng mga officer na iyon bago ang huling weekend with respect to accommodation, pagkain, transportasyon at lahat ng iba pang expenses upang manatili sila rito, sinabi ni city manager Steve Kanellakos sa konseho ng Ottawa.

PANOORIN | Paano naganap ang pagtatapos ng okupasyon sa downtown (bagong window):

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Ang Ottawa Police Service at ang siyudad ay parehong gumastos mula nang magsimula ang protesta, ngunit ang bill na iyon ay patuloy na lumalaki.

Ang operasyon ay nagpapatuloy — hindi pa ito natatapos, ani Kanellakos. Marami pa rin tayong pulis at support staff sa lungsod mula sa police agencies sa buong bansa. Nandito pa rin sila on standby kung sakaling sumabog ito muli.

Sinabi rin niya na magkakaroon siya ng mas firmer estimate ng costs sa huling bahagi ng susunod na linggo.

Iba pang overtime costs

Ang staff ng lungsod ay nagtatrabaho rin ng overtime sa loob ng ilang linggo.

Kasama ng mga pulis ang paramedics at fire services na nagtrabaho noong weekend nang pinaalis ang mga nagpoprotesta sa downtown, ang municipal staff ay nagtatrabaho upang i-clean up ang protesta at ang social services ay nagtrabaho upang maabot ang isolated at na-trauma na mga tao.

Tinanong ang city solicitor na si David White kung may paraan upang mabawi ang gastos mula sa mga demonstrador, kasama ang pagbebenta sa mga na-impound na sasakyan (bagong window).

Sinabi ni Mayor Jim Watson na siya ay optimistiko na ang hindi pangkaraniwang mga gastos ng Ottawa ay ikokober ng upper levels ng gobyerno, na kanyang kinakausap.

Umaasa kami na nariyan sila upang ikober ang mga gastusin na iyon, ani Watson. Ang kanilang tugon ay napakapositibo. Naiintindihan nila na kami ay nasa pambihirang sitwasyon dito sa Ottawa.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.