Mas maraming mamimili na apektado ng inflation ang humahanap ng deals sa dollar stores

Ang pagbisita sa maraming tindahan at ang pagmo-monitor ng mga presyo ay parte ng lingguhang routine ng Edmonton nurse.

Gustong-gusto niya na ibahagi ang good deals sa ibang kababaihan sa pamamagitan ng isang financial literacy group. Sinasabihan niya ang mga pasyente tungkol sa supplies na available sa mas mababang presyo. Pinalamutian niya ang kanyang wedding venue gamit ang items na binili niya sa Dollar Tree.

Kamakailan lamang, ang mga tindahan na madalas niyang puntahan ay crowded na, at ang mga istante ay nawawalan rin ng laman, lalo na ang pet food at home improvement aisles.

Kahit sa maliliit na bayan, mas naging busy, sabi niya sa CBC News noong Martes.

Ang Edmonton shopper na si Christina Drury ipinakita ang candle-holder na binili niya mula sa dollar store. Litrato: CBC / Madeleine Cummings

Habang tumataas ang inflation sa mga ginagastusan ng Canadians, sinabi ng retail at food industry experts na inaasahan nila na mas maraming shoppers ang pupunta sa discount stores para makahanap ng bargain sa packaged food at household goods.

Ayon kay Sylvain Charlebois, direktor ng Agri-Food Analytics Lab sa Dalhousie University at isang visiting professor sa University of South Florida, 15 hanggang 20 porsyento ng Canadians ang nagpupunta sa dollar stores para sa groceries regularly bago ang pandemya.

Nang naging isyu ang food inflation, naniniwala kami na ang dollar stores ay magkakaroon ng mas maraming traffic dahil ang mga tao ay maghahanap ng mas magandang deals, aniya.

Sinabi ni Bailey Parnell, na nagpapatakbo sa non-profit na #SafeSocial at nagsasaliksik tungkol sa epekto ng social media sa mental health, ang do-it-yourself tutorials na tampok ang dollar store items ay naging trendy sa TikTok at Instagram.

Mahigit 27,000 Instagram posts ay may kasamang hashtag na dollaramafinds at ang ilang Canadian Facebook groups na dedicated lamang sa dollar store hauls ay may mahigit 100,000 na miyembro.

Sinabi ni Parnell na ang mga mas batang tao na nahihirapan sa mataas na cost of living ang tumutulak sa trend, nagpopost tungkol sa doing more with less bilang paraan upang kumonekta sa ibang tao na nasa parehong sitwasyon.

Ang bulk ng mga tao na bumubuo sa active social media trends ay largely Gen Z at kaunting Gen Y sa ngayon - at ang generation na ito ang nagtatrabaho ng mas matagal para sa mas kaunting pera than ever before, aniya.

Mas maraming tindahan ang magbubukas

Ang Dollarama ang pinakamalaking dollar store chain sa Canada, may mahigit 1,300 stores na nagbebenta ng items na nagkakahalaga ng $4 or less.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng Dollarama sa CBC News na nagbukas ito ng 60 hanggang 70 na bagong tindahan sa nakalipas na limang taon at ang layunin nila ay magbukas ng 2,000 na tindahan sa Canada pagsapit ng 2031.

Sa earnings call noong Disyembre, sinabi ni chief executive officer Neil Rossy na nagagalak siyang makita ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kostumer na bumibisita sa mga tindahan at ang kompanya ay umaasa na magiging busy ang ikaapat na quarter.

Ikinuwento naman ni Willy Shih, isang professor ng management practice sa Harvard Business School, na ang dollar stores ay nakakapag-alok ng mababang presyo dahil mababa ang kanilang overhead dahil maliit lang ang kanilang tindahan at kaunti ang staff.

Sa halip na hikayatin ang mga kostumer na maglaan ng maraming oras sa tindahan, ang layunin nila ay makakuha ng customers na papasok at lalabas ng mabilis, katulad ng mga tao na wala masyadong perang panggastos.

Talagang tina-target nila ang less well-to-do market, at sinusubukan nila na pagsilbihan iyon ng convenience at araw-araw na necessities, aniya.

Hindi ibig sabihin na ang dollar stores ay inaakit lang ang mga tao na may mababang income.

Sa isa na binisita ko, may isang kostumer na bumibili ng greeting cards, at nang umalis ang kostumer sa tindahan, sumakay sila sa isang Cadillac Eldorado, sabi ni Shih.

Mas mababang presyo, mas maliit na package

Sinabi ni Tara Wilkins, isang mamimili na madalas sa dollar store sa west Edmonton, madalas siyang nag-stock ng kitchen scrubbers at iba pang household items para mas marami ang kanyang mabili na groceries tulad ng good-quality bread. Pumupunta rin siya sa dollar stores para sa abot-kayang art supplies at laruan para sa kanyang dayhome.

Bagama’t maraming great deals sa dollar stores, sinabi niya na hindi sila nag-aalok ng pinakamagandang presyo para sa lahat ng bagay.

Ang ilang items puwede kang pumunta sa iba at makuha iyon sa parehong presyo o mas mura, aniya.

Ang isang travel-sized container ng dishwashing liquid ay maaaring convenient para sa camping, aniya, pero ang mas malaking size ay mas better value sa paglipas ng panahon.

Sinabi ni Lars Perner, isang assistant professor ng clinical marketing sa University of Southern California, na ang inflation ay naglagay rin ng pressure sa mga dollar store companies, kaya naman itinaas din nila ang presyo na higit $1 at pinaliit ang size ng items na kanilang ibinebenta.

Mas marami kang mabibili sa ninety-nine cents noon kaysa ngayon, aniya.

Isang artikulo ni Madeleine Cummings (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.