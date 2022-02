Umalis ang mga nagpoprotesta sa downtown Ottawa pero nanatiling malapit ang mga kampo

Ang mga trak, trailer at Canadian na bandila ay nakita sa mga lugar sa paligid ng Ottawa (bagong window) nitong mga nakaraang araw mula nang paalisin ang mga nagpoprotesta sa downtown.

Ang mga demonstrador, ang ilan ay nanawagan upang wakasan ang COVID-19 mandates, ay unang dumating sa Ottawa halos apat na linggo na ang nakalipas.

Matapos ang mga naganap na pag-aresto noong weekend, hindi na nakakampo ang mga nagpoprotesta sa harap ng Parliament Hill ngunit lumipat naman sa mga property na ilang oras lamang ang layo.

Protest camps sa paligid ng Ottawa

Ito ang mga protest camps sa paligid ng Ottawa. Litrato: CBC

Ang isang site ay matatagpuan sa private property sa Arnprior, Ont., humigit-kumulang 70 kilometro kanluran ng Ottawa. Isang unverified video ang ipinost sa YouTube noong Lunes na nagpapakita sa mga tractor-trailer, passenger vehicle at dose-dosenang mga tao na diumanoy kabilang sa protesta ang nagtipon-tipon sa rural property. Ang mga tent ay may suplay ng pagkain, tubig at gasolina.

Hindi kami susuko, anuman ang sabihin ng iba. Nandito kami hanggang sa huli, sabi ng isang tao sa video.

Sa isang pahayag, sinabi ng Ontario Provincial Police na alam nila ang tungkol sa sitwasyon malapit sa Arnprior at ang mga tao na lumipat sa private property ay ginawa ito na may permiso mula sa may-ari.

Patuloy na mino-monitor ng Ontario Provincial Police OPP ang sitwasyon gayundin ang pagpapanatili ng bukas na diyalogo sa mga indibidwal na nasa lokasyon, tugon ni Sgt. Tylor Copeland sa kanyang email sa CBC.

Iba pang sites sa silangan at timog na bahagi ng Ottawa

Ang isa pang site ay nasa south-Ottawa suburb ng Greely, kung saan ang isang matatag na bilang ng mga sasakyan ay nakitang paparating at papalabas sa mga gate na may bandila ng Canada.

Ang mga tao sa lugar na ito ay tumanggi na magbigay ng opisyal na interbyu sa CBC ngunit sinabi nila na may permiso sila na gamitin ang lugar at mananatili sa area upang tumulong sa anumang paraan na kaya nila. Ikinuwento nila na may mga lokal na residente na natutulog sa kanilang mga kotse sa property dahil takot silang umuwi sa kanilang mga tahanan.

Sinabi rin nila sa CBC na ang aksyon ng pulisya noong weekend ay iniwan silang dismayado, ngunit hindi bigo.

Hindi malinaw kung ilang tao ang nananatili sa lugar, ngunit si Karin Glaser, na nagtatrabaho sa ANS Scrap Metal, na katabi lang ng lote, ay sinabi na tahimik naman sa ngayon.

Dose-dosenang mga tao, trak at iba pang sasakyan ang nakita sa isang farm sa Vankleek Hill, Ont., noong Martes. Litrato: Radio-Canada / Denis Babin

Kung mananatili silang tahimik, at hindi nila iistorbohin ang mga kostumer ko at staff, hindi magdudulot ng anumang karahasan, puwede nilang ipagpatuloy ang kanilang araw, aniya.

Nang tanungin kung ano ang kanyang nararamdaman tungkol sa paglipat ng mga nagpoprotesta sa ibang area ng Ottawa sinabi niya na kung hindi sila tagarito, sa tingin ko hindi sila dapat narito. May rason kung bakit na-clear out ang downtown. Umuwui na sila. Tapusin na nila.

Halos dalawang linggo na ang nakalipas, ang mga trak at demonstrador na nanatili sa isang farm sa Embrun, Ont., sa Township ng Russell, ay na-clear na rin.

Nag-iwan pa rin ito ng isang distasteful taste sa bibig ng maraming residente, the fact na na-set up ito in the first place at may mga nasa extreme na sumuporta sa kanila, sabi ni Mayor Pierre Leroux ng naturang township.

Dose-dosenang trak ang nasa Vankleek Hill, Ont. din, humigit-kumulang 100 kilometro silangan ng Ottawa. Una silang pumunta sa isang truck stop ngunit lumipat sa malapit na farm.

PANOORIN | Mga protesta nagwakas na ngunit nananatili ang kawalan ng tiwala:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

‘Hindi pa tapos ang sitwasyon’

Nagbabala ang mga eksperto na ang satellite camps na ito ay maaaring mauwi sa panunumbalik ng blockades. Talagang hindi pa tapos ang sitwasyon, ani Joao Velloso, isang law professor sa University of Ottawa na ang research ay nakapokus sa mga polisiya at protesta.

Ang okupasyon sa Ottawa, isa lang itong maliit at marahil ay pinaka-visible na parte ng protesta, aniya, dagdag pa niya ang ibang blockades ay inoorganisa sa buong bansa.

Sinabi niya na sa puntong ito, gayunpaman, walang sapat na impormasyon upang madetermina kung ano ang eksaktong pinaplano ng mga taong ito.

Sa isang pahayag sa CBC noong Martes, sinabi ng Ottawa Police Service na hindi nila maaaring ibahagi ang kanilang operational plans o strategies ngunit ito ay gumagana upang siguraduhin na ang unlawful protest ay hindi na mabibigyan ng pagkakataon na bumalik.

Isang artikulo ni Nicole Williams (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Ottawa Morning ng CBC Radio at Denis Babin ng Radio-Canada.