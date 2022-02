Canada inanunsyo ang sanctions laban sa Russia dahil sa patuloy na banta sa Ukraine

Kinumpirma ni Trudeau ang mga sanction isang araw bago pormal na kinilala ni Russian President Vladimir Putin ang dalawang separatist regions sa Ukraine na pinagtatalunan ng mga grupo na tapat sa Moscow.

Inanunsyo rin ni Putin ang pagpapadala ng mga Rusong sundalo sa mga rehiyon na ito - na internasyonal na kinikilala bilang teritoryo ng Ukraine - upang magsagawa ng tinatawag niyang peacekeeping duties.

Russian President Vladimir Putin (archives). Litrato: Reuters / Sputnik / Kremlin / Alexey Nikolsky

Huwag malinlang - ito ay dagdag na pagsalakay sa isang malayang estado at hindi ito katanggap-tanggap, ani Trudeau.

Ang lantaran na probokasyon ng Russia ay isang banta sa seguridad at katahimikan ng mundo.

Sa pagsisikap na pigilan si Putin mula sa dagdag na pag-aksyon, inanunsyo ni Trudeau ang tinatawag niyang unang round ng sanctions laban sa Russia.

Kabilang sa sanctions ang pagbabawal sa Canadians mula sa lahat ng financial dealings sa breakaway states na kilala bilang Luhansk at Donetsk.

Pagbabawalan din ang Canadians na bumili ng Russian sovereign debt at makipagtransaksyon sa dalawang Russian na bangko na sinusuportahan ng estado.

Isa-sanction din ng Canada ang mga miyembro ng Russian parliament na bumoto upang kilalanin ang separatists regions.

Sinabi ni Trudeau na ang sanctions ay mananatili hangga’t maibalik ang teritoryal na integridad ng Ukraine.

Nagbabala ang Canada at ang western allies na ang pinakahuling aksyon ng Kremlin ay maaaring parte ng isang Russian-created pretext para sa full-scale na militar na pagsalakay sa Ukraine.

Sinabi ni Foreign Affairs Minister Mélanie Joly na humingi ang Canada ng paliwanag mula sa Russia tungkol sa mga desisyon nito.

Ipinag-utos ko sa aking deputy minister na ipatawag ang ambasador ng Russia upang ipaliwanag ang nagpapatuloy na agresyon, paglabag sa internasyonal na batas, at pagbabalewala sa soberanya ng Ukraine, sulat ni Joly sa Twitter.

Noong Martes, ang Estados Unidos, United Kingdom at Germany ay nag-anunsyo ng mga sanction na tina-target ang mga bangko na Ruso at hindi itinuloy ang planadong pagbubukas ng isang natural gas pipeline na nagkokonekta sa Russia at Germany.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.