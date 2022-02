Indigenous Liberal MPs kinondena ang paggamit ng Indigenous symbols sa convoy protest

Ang anumang tangka sa pagkukumpara ng public health measures na panandaliang ipinatupad para protektahan ang kaligtasan ng Canadians sa 150 na taon ng sistematikong diskriminasyon, at matinding pagkawala ng buhay, at mga polisiya na nagresulta sa tinatawag ng Truth and Reconciliation Commission na cultural genocide ay talagang mali, saad ng Peb. 17 na pahayag (bagong window).

Ang caucus, na binubuo ng pitong Liberal na MP, ay tinawag ang misappropriation na lantaran na kawalan ng paggalang, at sinabi na ine-echo nito ang mahabang kasaysayan ng misappropriation ng kaisipan at kultura ng Indigenous, at dapat ikondena nang walang pag-aalinlangan.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga Indigenous o katutubo na tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Si Nortwest Territories N.W.T. MP Michael McLeod ay isang miyembro ng Liberal Indigenous caucus. Sinabi niya sa CBC News noong Lunes na narinig niya ang ilang ulat na ang mga simbolong Indigenous ay bina-violate.

Kung wala kang koneksyon [sa residential schools] at ginagamit mo ito bilang pagkukumpara sa pampublikong kalusugan, at major matters… sa pamamagitan ng paggamit ng mga T-shirt at ng bandila, hindi talaga ito magalang, ani McLeod.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan.

Ang kanyang mga komento ay sumunod sa mga report na ang mga lider ng protesta ay sinubukan na ideklara ang Feb. 11 na Orange Shirt Day (bagong window), gayundin ang mga alalahanin mula sa Algonquin Nation sa Ontario (bagong window) na ang mga nagpoprotesta ay nagsasagawa ng mga seremonya ng First Nations.

Si McLeod, isang survivor ng residential school, ay sinabi na hindi niya naa-appreciate ang mga tao na gumagawa ng mga bagay, na alam mo na, sa isang mapanuyang paraan, dagdag pa niya na may protocols para sa drumming at mga seremonya.

"Sa totoo lang, naniniwala ako na ang mga trucker na unang nagpunta sa Ottawa ay naroon upang ipahayag ang kanilang alalahanin tungkol sa mga bakuna at mandates na ipinapatupad."

Ang istorya ng kung sino ang nagpoprotesta at kung bakit ay mabilis na nagbago, aniya.

Ito ay isang lantaran na akto ng rasismo, white supremacy at hindi na ito tungkol sa mga bakuna. May malinaw na indikasyon na maraming tao sa blockade at sa protesta ang gustong pabagsakin ang gobyerno, aniya.

“Sila ay napasukan ng mga miyembro ng far right na medyo mas extreme in terms of being anti-government, anti-public health.

Ang mga tao ay hinarass, ang mga tao ay pinahihinto. Nag-set sila ng mga apoy. Ang mga senior ay tinatakot, ang mga kababaihan, ang mga minorities.

Bahagi ng artikulo ni Avery Zingel (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.