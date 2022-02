Hindi na mapanganib ang BA.2 subvariant ng Omicron, sabi ng WHO

Wala kaming nakikitang pagkakaiba in terms of severity sa pagitan ng BA.1 kumpara sa BA.2 kaya magkatulad ang level ng severity in terms of hospitalization risks, sabi ni Maria Van Kerkhove, ang nangangasiwa sa paglaban sa COVID-19 sa World Health Organization WHO , sa sunod-sunod na pagtatanong at pagsagot sa mga social network.

Ang natuklasan na ito ay talagang mahalaga, dahil maraming bansa ang nagkaroon ng substantial amount ng sirkulasyon ng parehong BA.1 at BA.2.

Iniulat ni Van Kerkhove ang konklusyon na inilabas noong Lunes ng isang Advisory Committee ng mga eksperto sa ebolusyon ng virus na nagdudulot ng COVID.

Tinitiyak nito ang pinakahihintay na konklusyon matapos umusbong ang mga alalahanin dulot ng isang prepublication (na hindi kontrolado ng mga peers) na naglathala ng isang pag-aaral sa mga hamster na tila nagpapakita na, on the contrary, ang BA.2 ay nagdudulot ng mas malubhang uri ng coronavirus.

Ipinakita ng mga mananaliksik sa likod ng pag-aaral ang kanilang mga natuklasan sa komite, sinabi ni Van Kerkhove.

Sinamantala niya ang pagkakataong manawagan sa mga bansa sa buong mundo na huwag buwagin ang kanilang sequencing devices kasabay ng pagtatanggal sa mga paghihigpit sa kalusugan sa maraming bansa.

Isang artikulo ng Agence France-Presse na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.