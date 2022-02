Inimbitahan ng isang blogger ang mga tao na itsek ang Black culinary culture sa Windsor

Ang site ay naglunsad ng isang hamon na humihimok sa mga tao na subukan ang Black cuisine at suportahan ang isang lokal na Black restawran.

Ang Black food culture ay super diverse, aniya sa CBC News. “May isang bagay para sa lahat, naghahanap ka man ng talagang spicy cuisine, o naghahanap ka ng plant-based, o baka gusto mong subukan ang isang pagkain na mataas sa protina.

Sa tingin ko ang pinakagusto ko sa maraming iba’t-ibang Black food cultures na naranasan ko is it's all very communal, aniya. Kalakip nito ang pag-ibig, at maraming masarap na pagkain mula sa African diaspora sa Windsor.

Sinabi ni Hagos na ang Black Foodie blog ay sinusubukan na maging madali para sa mga tao na subukan ang kanilang pagkain.

Kung hindi ka pamilyar sa ganitong pagkain, maaaring ito ay maging intimidating, aniya. Hindi mo alam kung ano ang nasa menu. Maaaring hindi ka sigurado kung ano ang magiging lasa nito.

PANOORIN | I-enjoy ang Black History Month sa pamamagitan ng iyong tastebuds, mungkahi ni Hagos:

Madami akong feedback na nakukuha na, ‘Naku hindi ko kaya ang anghang,’ at OK lang iyon, aniya. Maraming Ethiopian dishes na malasa pero wala naman masyadong paminta. Kaya puwede mo itong ihain sa iyong mga anak na maaaring hindi pa handa para sa ganoong dose ng spice.

Ang blog, sabi ni Hagos, ay puno ng tips and tricks para tulungan ang mga tao na ma-enjoy ang pagkain.

Iyon, aniya, ang tutulong sa mga tao na makibahagi sa Black Foodie challenge, at umorder.

PANOORIN | Saan makakakuha ng the best Black foods sa Windsor:

Nakipag-partner kami sa Skip the Dishes ngayong buwan upang bigyan ang mga tao ng maraming tip kung paano dadalhin ang amazing cultural food experience na ito sa bahay, aniya. “Marami kaming home cooks at iba pang influencers sa loob ng komunidad, mula sa Ghana, mula sa Caribbean, mula sa Nigeria, mula sa Ethiopia, mula sa lahat ng dako, na magbabahagi ng mga tip kung paano kainin ang kanilang cultural food.

Ibig sabihin mula sa kung ano ang dapat hanapin sa menu, paano basahin ang menu, paano ma-enjoy ang pagkain sa bahay, paano ito initin ng wasto, parang, alam mo ‘yun, mga praktikal, tangible tips para makuha ng tao ang best mula sa kanilang dining experience.

Habang hinihikayat ni Hagos ang mga tao na suportahan ang mga restawran na pagmamay-ari ng Black people ngayong Pebrero na Black History Month, ang hamon ay magpapatuloy pagkatapos nito.

“Ang pinakamadaling paraan, sa palagay ko, para suportahan ang Black na negosyo ay kumain mula sa isang really great Black restaurant,” aniya. “At sa palagay ko masaya na gawin ito. Ngunit higit pa ito sa Black History Month, dahil maaari nating iluto ang pagkain na ito buong taon.”

Sa oras na magsimula kang mag-engage sa mga restawran na ito at magdala ng ilang takeout sa bahay, makikita mo kung gaano ito ka-incredible.

Ang blog mismo - na matatagpuan sa blackfoodie.co gayundin sa Instagram - ay may mga recipe, guide sa mga restawran sa mga lungsod sa buong mundo at ang isang merchandise shop.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.