Nova Scotia nakapagtala ng immigration record noong 2021

Noong dumating ako, walang malaking komunidad, ani Dhunna. Mabibilang ko lang ang mga Indiyano sa aking daliri.

Marami na ang nagbago mula noon.

Mahigit 1,000 newcomers ang nagpupunta sa Nova Scotia taon-taon, on average, noong early 2000s, ngunit ang imigrasyon ay tumaas kamakailan.

May 7,500 arrivals noong 2019, na ginawa itong isang record-setting year. Ang record na iyon ay nabasag noong nakaraang taon.

Noong 2021, 9,020 na bagong permanent residents ang dumating sa probinsya - isang statistic na inilabas noong nakaraang linggo.

Sinabi ni Dhunna na nakikita niya ang ebidensya araw-araw sa lumalaking komunidad ng mga Indiyano sa Halifax. Nagpapatakbo siya ng isang Facebook group para sa newcomers na Indiyano sa lugar, na may halos 16,000 na miyembro.

Ang isa sa mga bagong miyembro ng komunidad na ito ay si Bhawna Sharma. Orihinal na nagmula sa Delhi, India, lumipat siya sa Halifax kasama ang asawa at dalawang batang anak ngayong Pebrero.

In-demand na mga propesyon tinarget

Ang daan ni Sharma patungong Canadian residency ay dahil sa isang provincial nomination program para sa early childhood educators. Kulang ang mga ganitong uri ng guro para tugunan ang demand sa Nova Scotia, kaya ang probinsya ay nagbukas ng isang targeted immigration stream noong 2018 upang tulungan ang employers sa international recruitment (bagong window).

May mga katulad na streams para sa iba pang in-demand na propesyon, kasama ang continuing care assistants, nurses at physicians.

Ginawang mas madali ng programa para kay Sharma at sa kanyang pamilya na lumipat sa Canada, ngunit sinabi niya na may mga naging balakid pa rin patungo rito. Bagama’t nag-apply para sa kanyang professional certification ilang buwan bago umalis ng India, hindi pa siya pinayagan na magtrabaho hanggang tatlong buwan mula nang siya ay dumating.

Gayunpaman, naiwasan niya ang isa sa mga pangunahing hamong na kinakaharap ng maraming newcomers - ang paghahanap ng bahay.

Ang imigrasyon ang isa sa mga drivers ng booming housing market sa Halifax. Litrato: CBC / Robert Short

Narinig ko at nabasa na walang nakakakuha ng apartment, [lalo na] ang mga bagong dating na tao, dahil wala silang credit history o hindi maganda ang kanilang score… Pero napakabait ng property manager ko, ani Sharma.

Mula nang siya ay dumating umuupa lang si Sharma, ngunit kamakailan lang nakabili na siya ng bahay sa Eastern Passage, at umaasa na makakalipat na sa susunod na buwan. Sinabi niya na plano niyang manatili roon ng matagal.

Mabuti na narito kami sa Nova Scotia. Hindi ako aalis dito, hindi ako lilipat kahit saan, natutuwang sabi niya.

70 porsyento na retention rate

Ayon sa probinsya, ang retention rate para sa mga imigrante sa Nova Scotia ay kasalukuyan na nasa 70 porsyento, ang pinakamataas sa Atlantic Canada. Binibigyan ng credit ng gobyerno ang settlement support services para sa retention rate na iyon.

Ang Immigrant Services Association of Nova Scotia ang primerong ahensya na nagko-coordinate at nagbibigay ng suporta, tumutulong ito sa libo-libong newcomers bawat taon.

Si Wellington Osazuwa ay dumating mula sa Nigeria anim na buwan na ang nakalipas, at binanggit niya na ang asosasyon ang naging mahalagang parte ng settlement experience ng kanyang pamilya, gayundin ang Nigerian community. Ang mga imigrante mula sa Nigeria, gayundin ang India, Tsina, South Korea at Pilipinas ang bumubuo sa pinakamalaking grupo ng Nova Scotians noong isang taon.

Tulad ni Sharma, si Osazuwa ay napili para makapasok sa Nova Scotia dahil sa lokal na demand para sa kanyang propesyon; siya at ang kanyang asawa ay parehong accountant.

Sa palagay ko masuwerte kami dahil nakakuha ng trabaho ang asawa ako sa loob ng isang buwan, nakakuha ako ng trabaho sa ikalawang buwan… At ang propesyon namin ay maganda rin ang kita. Kaya nakapagtrabaho kami halos agad-agad, aniya.

Sinabi ni Osazuwa na ang kanyang pamilya ay bukas sa paglipat kahit saan sa Canada, ngunit nang magsimula silang mag-research tungkol sa Nova Scotia, naging excited nila sa mga oportunidad na nakita nila.

“Ang Halifax ay isang emerging city… mas maraming oportunidad sa trabaho, mas kaunti ang kompetisyon kumpara sa Vancouver at Toronto,” aniya.

“At mas… pocket friendly ang mamuhay sa probinsya na ito.”

Pagtaas sa cost of housing nakakagulat

Iyon ay, tila mas pocket friendly nang nagpaplano pa lang si Osazuwa na lumipat dito. Ang boom sa housing market nitong nakaraang dalawang taon ay ikinagulat niya at ng kanyang pamilya nang mag-land sila noong isang taon.

“Napakataas ng presyo para sa isang two bedroom… ibig kong sabihin, tumaas ito sa loob ng isang taon.”

Ikinuwento niya na nag-apply siya para sa maraming apartment na may daan-daang ibang aplikante. Nanatili sila tuloy ng ilang buwan sa mahal na Airbnb bago sila nakakita ng long-term rental sa Dartmouth.

Naghintay na lumipat si Osazuwa sa Canada mula pa noong 2019, ngunit bumagal ang proseso dahil sa pandemya. Hindi nag-iisa ang kanyang pamilya sa karanasan na ito. Nagkaroon ng kapansin-pansin na pagbaba sa imigrasyon noong 2020, na may 3,500 landings, sa pagitan ng mataas na bilang na 7,500 at 9,000 sa mga taon bago at pagkatapos nito, respectively.

Hindi kasama sa bilang na iyon ang inter-provincial migration, na tumaas din sa nakalipas na anim na taon. Noong 2021, humigit-kumulang 10,000 na bagong tao ang dumating sa Nova Scotia mula sa ibang probinsya at teritoryo.

Isang artikulo ni Taryn Grant (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.