Emergencies Act pumasa sa mahalagang boto sa House of Commons na may suporta ng NDP

Habang ang kapangyarihan na nakapaloob sa Emergencies Act ay naging epektibo kaagad, kinakailangan humingi ng Liberal na gobyerno ng pag-aapruba sa kanilang desisyon na gamitin ang act mula sa House of Commons sa loob ng pitong araw. Kung ang boto na ito ay mabibigo, mababawi ang deklarasyon ng emergency.

Ang Conservative MPs sa House ay nangutya at sumigaw ng kahiya-hiya nang tumayo ang unang New Democratic Party NDP MPs upang bumoto pabor sa mosyon. Samantala, ang Conservatives ay pumalakpak nang tumayo ang Bloc Québécois MPs upang suportahan ang Conservatives.

Ang mga Liberal ay nagpalakpakan nang malakas, at nilunod ang pangungutya ng Conservatives nang bumoto si Green MP Elizabeth May pabor sa mosyon, na nakapasa sa pamamagitan ng boto na 185 laban sa 151.

Nang pumasa ang boto, kaagad tumayo si interim Conservative Leader Candice Bergen at sinubukan na magpasok ng mosyon na bumabawi sa paggamit ng Emergencies Act, ngunit ang mosyon na iyon ay ni-rule out of order.

Noong Lunes ng umaga ipinagtanggol ni Prime Minister Justin Trudeau ang desisyon ng kanyang gobyerno na gamitin ang Emergencies Act bilang pagtugon sa mga nagpoprotesta na inokupahan ang mga kalsada sa downtown Ottawa, sinabi niya na ang desisyon ang nag-trigger ng isang akto na sineseryoso niya at ng kanyang gobyerno.

Naging malinaw na ang lokal at probinsyal na mga awtoridad ay nangailangan ng mas maraming tools upang manumbalik ang kaayusan at panatilihing ligtas ang mga tao, aniya.

Tinanong din si Trudeau kung ang pagpapatupad ng akto ay kinakailangan pa, ngayon na na-clear na ng pulisya ang lugar sa harap ng Parliament Hill. Sinabi niya na ang kanyang gobyerno ay hindi gagamitin ang kapangyarihan sa ilalim ng akto ng "isang araw na mas mahaba kaysa sa kinakailangan."

Bagama’t parang nalulutas na ang mga kaguluhan sa Ottawa, hindi pa natatapos ang state of emergency, aniya.

Sinabi ni Public Safety Minister Marco Mendicino, na kasama ni Trudeau sa news conference, na ang ilang tao na may kaugnayan sa mga nagpoprotesta ay nasa lungsod pa rin.

Kailangan natin manatiling mapagbantay, at hindi lang sa Ottawa kundi sa ating mga ports of entry, aniya, tinutukoy niya ang ilang blockades sa Canada-U.S. border crossings, kabilang ang Coutts, Alta., at Windsor, Ont.

Noong isang linggo, ginamit ng federal Liberals ang Emergencies Act sa unang pagkakataon mula ng ito ay maipasa noong 1988 upang tugunan ang isang anti-vaccine mandate protest na umokopa sa downtown Ottawa ng ilang linggo. Ang measures na itinakda sa akto ay naging epektibo mula noon.

Noong una pa lang ipinahiwatig na ng News Democrats na susuportahan nila ang paggamit ng gobyerno ng akto ngunit hinikayat ang Liberals na maging maingat, at sinabi na nirereserba nila ang karapatan na bawiin ang kanilang suporta anumang oras.

"Nakikiisa kami sa alalahanin ng maraming Canadians na maaaring hindi gamitin ng wasto ang kapangyarihan ng Emergencies Act ng gobyerno, kaya nais kong maging malinaw: Magmamatyag kami. Babawiin namin ang aming suporta, kung, kahit anumang punto, naramdaman namin na ang kapangyarihan na ito ay maling ginagamit," ani New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh sa House sa simula ng debate noong Huwebes.

Ipinangako muli ni Singh ang "reluctant support" ng kanyang partido para i-trigger ang Emergencies Act noong Lunes ng umaga, at sinabi na handa ang New Democrats na i-trigger ang pangalawang boto kung magpasya sila na ang measures sa ilalim ng akto ay hindi na kinakailangan.

Hindi ito isang blank cheque. Handa kami na bawiin ang aming suporta sa oras na… ang akto ay hindi na kinakailangan, aniya noong Lunes.

Nakasaad sa akto na hindi ito maaaring ipatupad ng mas matagal sa 30 araw mula sa petsa na ito ay ginamit, sa kasong ito Pebrero 14.

Sinabi ni Singh na hindi susuportahan ng New Democrats ang paggamit sa act ng ganoon katagal at nanawagan sa gobyerno na magbigay ng regular na updates sa mga MP.

Dalawang Liberal MPs ang nagpahayag ng kanilang duda sa patuloy na paggamit sa akto bago ang botohan.

Sinabi ni Ontario MP Nathaniel Erskine-Smith na sa kabila ng kanyang mga reserbasyon susuportahan niya ang mosyon dahil ang boto ay isang tanong ng kumpiyansa - isa na magti-trigger ng general election kapag natalo ang gobyerno.

Hindi ako kumbinsido na dapat magpatuloy ang emergency measures lampas ngayong araw, aniya sa debate sa House of Commons noong Lunes.

Ang hindi ko pagsang-ayon dito ay hindi katumbas ng kawalan ng tiwala, at wala akong interes sa isang eleksyon sa oras na ito.

Ganito rin ang sinabi ni Quebec MP Joël Lightbound, boboto raw siya laban sa paggamit ng akto kung hindi ito isang confidence vote.

Conservatives, Bloc tutol sa paggamit ng akto

Ang minsang tense at personal na debate tungkol sa Emergencies Act ay pinagtapat ang Liberal na gobyerno laban sa Conservatives at Bloc Québécois, isang kombinasyon na tinawag ni Liberal MP Kevin Lamoureux bilang isang unholy alliance.

Inakusahan ni Conservative MP Pierre Poilievre, na tatakbo bilang pinuno ng kanyang partido, si Prime Minister Trudeau na gumawa ng isang krisis para sa kanyang pampulitikang pakinabang.

Sinubukan nilang i-amplify at samantalahin ang bawat sakit, bawat takot, bawat trahedya na dumating sa buong pandemya upang hatiin ang mga tao at palitan ang kalayaan ng tao ng kapangyarihan ng gobyerno, sinabi niya noong Sabado.

Sinabi naman ng Conservatives na ang mga protesta ay hindi tumaas sa level ng isang emergency at hindi kinakailangan ang paggamit ng pambihirang kapangyarihan.

Sinabi ni Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet na hindi kailangan gamitin ng gobyerno ang Emergencies Act - na ang dapat nilang ginawa ay bigyan ang Ottawa police ng karagdagang officers upang alisin ang mga nagpoprotesta.

Ginawa ng polisya ang kanilang trabaho, at mahusay ang kanilang naging trabaho dito nitong mga nakaraang araw, at iyon mismo ang pruweba na hindi dapat ginamit ang batas na ito sa kahit anong paraan, aniya sa labas ng Parliament Hill noong Lunes.

Royal Canadian Mounted Police RCMP sinabi na hindi nito tutuligsain ang maliliit na donors

Iminungkahi ng ilang Conservative MPs na ang pulisya ay maaaring i-freeze ang bank accounts ng ilang maliliit na donors na maaaring nagbigay ng pera sa protesta noong una pa lang.

Sa isang pahayag na inilabas noong Lunes, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) na hindi nito ibinigay ang pangalan ng mga organizer at may-ari ng mga truck na tumangging umalis sa protest area.

Kahit kailan hindi namin ibinigay ang listahan ng donors sa financial institutions, saad sa pahayag.

Nagtagumpay ang pulisya sa pagpapaalis sa mga nagpoprotesta mula sa kanilang main encampment sa Parliament Hill at nagtaguyod ng isang secure perimeter na may fencing. Inalis din ng mga awtoridad ang mga sasakyan na inokupohan ang downtown core ng lungsod sa loob ng mahigit tatlong linggo.

Sa pagtatanggol sa kanilang desisyon, ilang ulit na tinukoy ng Liberals ang mga komento na sinabi ni interim Ottawa police Chief Steve Bell noong Biyernes. Sinabi ni Bell na ang Emergencies Act ay pinahintulutan ang pulisya na mag-set up ng barriers at i-secure ang isang area sa downtown.

Ang Senado ay dapat ding bumoto sa paggamit ng akto ngunit hindi pa nagsisimula ang debate sa chamber na iyon.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mila kay Peter Zimonjic.