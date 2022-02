Renta tumaas ng 3% mula noong nakaraang taon habang hindi nagbago ang vacancy rates

Inilabas ng Canada Mortgage and Housing Corp. ang kanilang taunang rental market report noong Biyernes upang ipakita na ang average na renta para sa isang two-bedroom na bahay sa 37 na lugar na pinag-aralan ng federal housing agency ay tumaas sa $1,167 noong nakaraang taon, umakyat ng tatlong porsyento mula $1,128 noong 2020 at $1,080 noong 2019.

Iniugnay ni Bob Dugan, chief economist ng Canada Mortgage and Housing Corp. CMHC , ang pagtaas ng renta sa hindi balanseng supply at demand, at sinabi na ang pagtaas ay naapektuhan din ng iba’t-ibang bilis ng recovery na naranasan ng mga siyudad sa pinakahuling stage ng COVID-19 pandemic.

Ang Vancouver at Greater Toronto Area, aniya, ay kinaharap ang pinakamatinding affordability challenges dahil ang mga lungsod na ito ay nakakapit sa pinakamataas na average monthly rent para sa isang two-bedroom apartment.

Ang renta sa Vancouver ay tumaas ng 2.4 per cent sa $1,824, habang ang renta sa Greater Toronto Area GTA ay tumaas ng 1.5 per cent sa $1,666.

Kapag tiningnan mo ang lower income households ang mismatch sa pagitan ng affordable rentals at ang bilang ng households ay mas lumala, aniya. Noong isang taon sa Toronto at Vancouver, 0.2 per cent lamang ng rental universe ang abot-kaya ng bottom 20% ng mga taong kumikita.

Canadians kailangan mas magtrabaho para ma-afford ang renta

Napag-alaman ng Canada Mortgage and Housing Corp. CMHC at ni Dugan na ang isang tao na nagrerenta ng isang two-bedroom purpose-built apartment sa Vancouver ay kailangan magtrabaho ng 198 na oras kada buwan para makapagbayad ng buwanang renta sa 30 per cent ng kanilang gross income, ang threshold ng affordability.

Sa Toronto, kailangan magtrabaho ng 178.3 na oras kada buwan, tumaas ng 7.6 na oras mula noong nakalipas na taon.

Ang tao na iyon ay kailangan magtrabaho ng higit sa full-time o kailangan ng pangalawang tenant sa unit para maging abot-kaya ang renta, kung nais nila na bumaba ito sa 30 per cent ng income, ani Dugan. Mas malaki pa iyan na mismatch, pagdating sa bottom 20 per cent [ng earners], kaya isa itong bagay na talagang ikinababahala namin.

Sa ilang merkado, kung saan pumunta ang tao para makahanap ng mas malaking espasyo nang payagan sila ng kanilang employers na magtrabaho remotely, ang year-over-year na pagtaas sa oras na dapat igugol sa trabaho upang panatilihin ang buwanang renta sa 30 per cent ng gross income ay mas dramatiko pa kaysa sa naranasan ng Toronto.

Sa Peterborough, Ont., kung saan ang average na two-bedroom monthly rent ay $1,316, kailangan ng 160.5 na oras upang makamit ang feat na iyon noong nakaraang taon, tumaas ng 36.7 na oras mula sa 123.8 na oras noong 2020.

Sa Windsor, Ont., kung saan ang average na two-bedroom rent ay tumaas ng limang porsyento at umabot sa $1,154, tinataya ng Canada Mortgage and Housing Corp. CMHC na kakailangin magtrabaho ng 137.8 na oras, isang 18.6-hour na pagtalon mula sa 119.2 na oras noong 2020.

PANOORIN | Paano naaapektuhan ng pagtaas ng renta ang mga residente ng Windsor, Ont.:

Maaaring magtagal ang surge, kung ang mga tao ay patuloy na pupunta sa suburban at rural markets, dahil matatagalan pa bago makahabol ang supply, ani Dugan.

Sigurado ako na ang city planners sa ilang mas maliliit na komunidad ay walang limang taon na plano na kasama ang isang pandemya, ani Dugan.

Sa kabilang dako, ang Montreal ang may pinakamababang rent levels na may average monthly rent na $932 at kailangan ng 105.8 na oras upang panatilihin ang buwanang renta sa 30 porsyento ng gross income ng isang tao. Kasama sa pagtingin sa rental affordability, nag-alok din ang Canada Mortgage and Housing Corp. CMHC ng pasilip sa mga vacancy.

Ang national vacancy rate ay nanatili sa 3.1 per cent noong nakaraang taon, kumpara sa 3.2 per cent noong 2020 at 2.2 per cent noong 2019.

Bumaba ang rates sa 21 ng 37 markets na sinuri ng Canada Mortgage and Housing Corp. CMHC , kasama ang Vancouver, Calgary, Victoria, at Halifax, ngunit tumaas sa tatlong lokasyon: Greater Toronto Area, Winnipeg at Abbotsford-Mission, British Columbia B.C.

Sa natitirang 13 na area, kabilang ang Montreal, nanatiling steady ang vacancy rates.

Ang rate ng Montreal ay isa sa key factors sa likod ng katatagan ng overall national vacancy rate dahil ang rental market ng siyudad sa Quebec ay kumakatawan sa humigit-kumulang 30 porsyento ng national rental market.

Ang Toronto ang humahawak sa 15 porsyento ng rentals sa bansa, habang ang Vancouver ay limang porsyento.

Isang artikulo ni Tara Deschamps (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.